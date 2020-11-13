Пт, 13.11.2020
Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Рижская дума объявила конкурс на должность руководителя избирательной комиссии

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Рижская дума объявила прием заявок на должность руководителя Рижской городской избирательной комиссии, сообщает LETA.

Как сообщили в самоуправлении, кандидаты могут подавать заявки до 23 ноября.

В настоящее время председателем Рижской городской избирательной комиссии является Юрис Кокинс, но после последних выборов он получил много критики за упущения и ошибки в организации избирательного процесса.

Ранее о намерении претендовать на пост руководителя столичной избирательной комиссии заявил бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

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