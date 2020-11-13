Рижская дума объявила конкурс на должность руководителя избирательной комиссии

Как сообщили в самоуправлении, кандидаты могут подавать заявки до 23 ноября.

В настоящее время председателем Рижской городской избирательной комиссии является Юрис Кокинс, но после последних выборов он получил много критики за упущения и ошибки в организации избирательного процесса.