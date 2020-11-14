Новый исход. Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома

Гаянэ Аршакян бежала из Гадрута с дочерьми, матерью и свекровью в начале октября и с тех пор живет в гостинице в Ереване.

"Я плакала всю ночь. Это такое потрясение", - рассказывает Гаянэ, как она восприняла новости о соглашении, по которому Гадрут и ее дом останутся под контролем азербайджанцев.

Гаяне Аршакян некуда возвращаться: ее родной Гадрут заняла азербайджанская армия, а жить рядом с азербайджанцами она не считает возможным BBC

Мысль о возвращении - даже под обещанным в соглашении контролем ООН - Гаянэ отметает: жить рядом с азербайджанцами она не считает для себя возможным.

Вовращаться в Карабах не собираются - пока, во всяком случае - не только жители тех территорий, что перешли или перейдут под контроль Азербайджана, но даже и беженцы из столицы непризнанного Нагорного Карабаха, Степанакерта, и других районов, которые остаются в руках армян.

Незадолго до конца войны карабахский омбудсмен Артак Бегларян утверждал, что беженцами стали около 90 тысяч из примерно 150-тысячного населения Карабаха.

Улицы Степанакерта опустели. Может быть, временно BBC

Уже после этого, 7 ноября, когда армянская армия окончательно потеряла Шушу (в чем призналась только задним числом), случилась финальная волна исхода: из Степанакерта и других районов массово, разом, в ситуации на грани паники эвакуировались остатки мирного населения. Дорога в Армению была забита машинами на протяжении многих километров.

Теперь, через несколько дней после окончания боев и обстрелов, Степанакерт выглядит пусть не совсем вымершим, но каким-то едва живым городом.

Почти все магазины и гостиницы закрыты, пресс-центр закрыт. Где находится глава непризнанной НКР Араик Арутюнян, еще остающиеся на местах чиновники сказать затрудняются.

"Надо оставаться. Надо жить дальше", - говорит Вахе, владелец магазина в Степанакерте BBC

На улицах - исключительно одни мужчины в камуфляже, и тех совсем немного. Они бродят или стоят разрозненными группами или поодиночке.

У журналистов, проработавших здесь всю войну, складывается ощущение, что вот именно теперь в Степанакерте все просто рухнуло - и прежняя жизнь уже не вернется.

22-летняя Диана Хачатрян бежала из Степанакерта с маленькой дочкой и свекровью и живет в гостинице в Ереване. Муж и все остальные родственники-мужчины остались в Степанакерте. Но Диана сейчас думает, что она туда уже не вернется.