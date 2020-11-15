Вс, 15.11.2020
Сейчас наша вакцина - это маска. Когда будет создана настоящая вакцина, мы будем еще сильнее. Именно по этой причине сейчас как никогда важно не забывать об осторожности. Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый
Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый

4 самых могущественных знака Зодиака и их тайная сила

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com/SarahRichterArt

"Упрямство не позволяет мне проявлять малодушие, когда того хотят окружающие. При попытке меня устрашить я становлюсь еще более дерзкой", - приводят слова Джейн Остин астрологи, говоря о самых могущественных знаках Зодиака. Давайте узнаем, кто это и в чем заключается сила этих людей.

Овен

Овен - один из самых могущественных знаков Зодиака. Будучи полными энергии и энтузиазма, Овны невероятно активны и любят познаватьмир. Это прирожденные лидеры, обладающие неукротимым духом. Они не обращают внимания на трудности, стоящие у них на пути. Это делает их полностью независимыми и дарит уверенность в способности защитить себя.

А еще Овны импульсивные и непокорные. Они откровенны и прямолинейны, из-за чего им хватает в жизни врагов. Упрямая натура не позволяет этим людям поддаться чужим убеждениям.

Тайная сила таких личностей заключается в их лидерских способностях, бесстрашии и энтузиазме.

Звезды-Овны: Леди Гага, Роберт Дауни-младший, Чарли Чаплин, Майя Энджелоу, Винсент ван Гог, Леонардо да Винчи, Эмма Уотсон, Джеки Чан.

Скорпион

Все Скорпионы от рождения - очень сильные личности. Активность - вот что отличает их от всех остальных, особенно в эмоциональном плане. Они не из тех, кто будет соглашаться на меньшее, чем им хотелось бы. Скорпионы очень критичные и порой могут быть грубыми. Из-за этого с ними зачастую непросто иметь дело. Что касается романтических отношений, то здесь Скорпионы напористы и чрезвычайно преданны партнеру.

Тайная сила рожденных под этим знаком заключается в их решительности, последовательности и способности достигать своих целей.

Звезды-Скорпионы: Пабло Пикассо, Джулия Робертс, Кэти Перри, Мэттью Макконахи, Деми Мур.

Рак

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью, но эти черты не стоит воспринимать как признаки уязвимости или слабости. Представители данного знака - сильные и стойкие. Они способны обеспечить себя, а потому очень амбициозны как в профессиональной, так и в личной жизни. В любви Раки невероятно требовательные и гордятся своей искренностью, чем порой заставляют страдать окружающих.

Тайная сила Раков - их уверенность в себе.

Звезды-Раки: Юлий Цезарь, принцесса Диана, Нельсон Мандела, Робин Уильямс, Том Хэнкс, Лионель Месси, Патрик Стюарт.

Лев

Гламурный и любвеобильный Лев является королем джунглей. Эти люди не боятся сложных ситуаций и всегда имеют план, чтобы с ними справиться.

Однако их сила становится причиной гордыни, а порой и грубости.

Секретная сила Львов заключается в их харизматичности.

Звезды-Львы: Дэниэл Рэдклифф, Дженнифер Лопес, Барак Обама, Крис Хемсворт, Дж.К. Роулинг, Холли Берри, Бен Аффлек, Мадонна.

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