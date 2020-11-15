4 самых могущественных знака Зодиака и их тайная сила

Овен

Овен - один из самых могущественных знаков Зодиака. Будучи полными энергии и энтузиазма, Овны невероятно активны и любят познаватьмир. Это прирожденные лидеры, обладающие неукротимым духом. Они не обращают внимания на трудности, стоящие у них на пути. Это делает их полностью независимыми и дарит уверенность в способности защитить себя.

А еще Овны импульсивные и непокорные. Они откровенны и прямолинейны, из-за чего им хватает в жизни врагов. Упрямая натура не позволяет этим людям поддаться чужим убеждениям.

Тайная сила таких личностей заключается в их лидерских способностях, бесстрашии и энтузиазме.

Звезды-Овны: Леди Гага, Роберт Дауни-младший, Чарли Чаплин, Майя Энджелоу, Винсент ван Гог, Леонардо да Винчи, Эмма Уотсон, Джеки Чан.

Скорпион

Все Скорпионы от рождения - очень сильные личности. Активность - вот что отличает их от всех остальных, особенно в эмоциональном плане. Они не из тех, кто будет соглашаться на меньшее, чем им хотелось бы. Скорпионы очень критичные и порой могут быть грубыми. Из-за этого с ними зачастую непросто иметь дело. Что касается романтических отношений, то здесь Скорпионы напористы и чрезвычайно преданны партнеру.

Тайная сила рожденных под этим знаком заключается в их решительности, последовательности и способности достигать своих целей.

Звезды-Скорпионы: Пабло Пикассо, Джулия Робертс, Кэти Перри, Мэттью Макконахи, Деми Мур.

Рак

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью, но эти черты не стоит воспринимать как признаки уязвимости или слабости. Представители данного знака - сильные и стойкие. Они способны обеспечить себя, а потому очень амбициозны как в профессиональной, так и в личной жизни. В любви Раки невероятно требовательные и гордятся своей искренностью, чем порой заставляют страдать окружающих.

Тайная сила Раков - их уверенность в себе.

Звезды-Раки: Юлий Цезарь, принцесса Диана, Нельсон Мандела, Робин Уильямс, Том Хэнкс, Лионель Месси, Патрик Стюарт.

Лев

Гламурный и любвеобильный Лев является королем джунглей. Эти люди не боятся сложных ситуаций и всегда имеют план, чтобы с ними справиться.

Однако их сила становится причиной гордыни, а порой и грубости.

Секретная сила Львов заключается в их харизматичности.