Латвийская звезда шоу во время беременности весит всего 43 килограмма

Эффектная звезда шоу Елена Петрова недавно сообщила, что беременна. С изданием Privātā Dzīve она поделилась закулисьем беременности и рассказала, что весит всего 43 килограмма.
"Понимаю, что из-за малыша необходимо принимать витамины, необходимо здоровое питание, поэтому очень стараюсь следить за тем, что ем", - рассказала Елена, которая весит всего 43 килограмма.
Она не скрывает, что в свое время весила всего 35 килограммов, так как соблюдала придуманную ей диету и ела всего раз в неделю, - все остальные дни недели она обходилась водой и чаем. "В один момент я поняла - это уже слишком. Если в будущем хочу стать мамой, это нужно прекратить", - рассказала о прекращении жесточайшей диеты звезда шоу.
Елена ждет ребенка от своего турецкого друга. Несмотря на то, что роды пройдут в Латвии, женщина не скрывает, что в будущем семья обоснуется именно в Турции.