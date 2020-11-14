Латвийская звезда шоу во время беременности весит всего 43 килограмма

Она не скрывает, что в свое время весила всего 35 килограммов, так как соблюдала придуманную ей диету и ела всего раз в неделю, - все остальные дни недели она обходилась водой и чаем. "В один момент я поняла - это уже слишком. Если в будущем хочу стать мамой, это нужно прекратить", - рассказала о прекращении жесточайшей диеты звезда шоу.