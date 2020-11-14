Сб, 14.11.2020
Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
директор Детского фонда ООН Генриетт Фор

Латвийская звезда шоу во время беременности весит всего 43 килограмма

Эффектная звезда шоу Елена Петрова недавно сообщила, что беременна. С изданием Privātā Dzīve она поделилась закулисьем беременности и рассказала, что весит всего 43 килограмма.

"Понимаю, что из-за малыша необходимо принимать витамины, необходимо здоровое питание, поэтому очень стараюсь следить за тем, что ем", - рассказала Елена, которая весит всего 43 килограмма.

Она не скрывает, что в свое время весила всего 35 килограммов, так как соблюдала придуманную ей диету и ела всего раз в неделю, - все остальные дни недели она обходилась водой и чаем. "В один момент я поняла - это уже слишком. Если в будущем хочу стать мамой, это нужно прекратить", - рассказала о прекращении жесточайшей диеты звезда шоу.

Елена ждет ребенка от своего турецкого друга. Несмотря на то, что роды пройдут в Латвии, женщина не скрывает, что в будущем семья обоснуется именно в Турции.

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