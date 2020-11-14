Сб, 14.11.2020
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из рецензии на сериал "Ход королевы"

Участие латвийских войск в миссии в Афганистане планируют продлить

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство обороны подготовило проект решения парламента о продлении участия военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) в международной операции в Афганистане.

Участие в операции планируется продлить до 31 декабря 2021 года.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе страны НАТО, в том числе Латвия, договорились продолжать поддержку в Афганистане и после 2014 года, но в формате не боевых операций, а обучения и консультаций.

Сейм в 2014 году решил отправить латвийских военнослужащих для участия в составе сил НАТО в Афганистане. Затем срок миссии был продлен до 31 декабря 2020 года.

НВС участвует в операции в составе контингента до 50 человек.

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