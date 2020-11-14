Армения начинает считать реальное число погибших в Карабахе. В Ереване – многотысячный марш памяти

Армянский минздрав сделал заявление о числе погибших в ответ на слова известного оппозиционера Микаэла Минасяна, который обвинил власти страны в намеренном сокрытии информации о числе убитых. По его утверждениям, на самом деле на войне погибли около 4,7 тыс. военных.

Армянская оппозиция вечером в субботу провела по поводу этого заявления Минасяна большое траурное шествие. Его участники шли по улицам Еревана со свечами в руках, впереди колонны ехал автомобиль с колонками, и диктор читал список имен погибших.

На шествие собралось в несколько раз больше людей, чем приходило на митинги оппозиции все последние дни. В акциях за отставку премьер-министра Никола Пашиняна участвовали две-четыре тысячи человек.

Траурное шествие в Ереване EPA

Оппозиция считает предательством решение Пашиняна подписать мирное соглашение на тяжелых для Нагорного Карабаха условиях. Пашинян объясняет, что в противном случае азербайджанская армия полностью разгромила и завоевала бы армянский Нагорный Карабах за считанные дни.

Субботнее шествие стало одновременно и акцией протеста против Пашиняна. "Потому что он вовремя не остановил все это. Если мы отдали земли, то за что полегли четыре с лишним тысячи наших парней? Он должен ответить перед людьми, за что погибли столько ребят", - объяснил Би-би-си свой выход на шествие ереванец Армен Галстян.

A solemn march in the memory of the killed soldiers in Yerevan (and against PM Pashinyan). An opposition figure has claimed that the real number of KIA is 3x than the official number as of now (4750 vs 1383). #Karabakh pic.twitter.com/50HRrVJcEQ — Jüri Vendik (@MaloverjanBBC) November 14, 2020

При этом в официальном списке министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сейчас значатся имена 1383 погибших. Армянские военные с самого начала войны признавали, что эти данные могут быть неполны и могут запаздывать. Число пропавших без вести они не публикуют.

Разные версии

Это приводит к тому, что данные разных политиков и даже разных министерств очень сильно различаются. Мы собрали несколько версий.

2317 погибших

Источник: министерство здравоохранения Армении

Цитата: "До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела. Процесс обмена телами военнослужащих, оставшихся у противника, только начался, и противоборствующие стороны не могут в данный момент знать об окончательной цифре".

EPA

Об этом пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян в субботу объявила в своем аккаунте в "Фейсбуке".

Эти данные были опубликованы спустя всего несколько часов, после того как оппозиционер Макаэл Минасян в субботу обвинил власти в сокрытии данных о погибших.