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Армения начинает считать реальное число погибших в Карабахе. В Ереване – многотысячный марш памяти

ФОТО: EPA/Scanpix

Министерство здравоохранения Армении объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тыс. военных. Это почти на тысячу больше убитых, чем к настоящему времени признало министерство обороны. В Ереване в субботу вечером прошло многотысячное шествие памяти жертв войны.

Армянский минздрав сделал заявление о числе погибших в ответ на слова известного оппозиционера Микаэла Минасяна, который обвинил власти страны в намеренном сокрытии информации о числе убитых. По его утверждениям, на самом деле на войне погибли около 4,7 тыс. военных.

Армянская оппозиция вечером в субботу провела по поводу этого заявления Минасяна большое траурное шествие. Его участники шли по улицам Еревана со свечами в руках, впереди колонны ехал автомобиль с колонками, и диктор читал список имен погибших.

На шествие собралось в несколько раз больше людей, чем приходило на митинги оппозиции все последние дни. В акциях за отставку премьер-министра Никола Пашиняна участвовали две-четыре тысячи человек.

Траурное шествие в Ереване

EPA

 

Оппозиция считает предательством решение Пашиняна подписать мирное соглашение на тяжелых для Нагорного Карабаха условиях. Пашинян объясняет, что в противном случае азербайджанская армия полностью разгромила и завоевала бы армянский Нагорный Карабах за считанные дни.

Субботнее шествие стало одновременно и акцией протеста против Пашиняна. "Потому что он вовремя не остановил все это. Если мы отдали земли, то за что полегли четыре с лишним тысячи наших парней? Он должен ответить перед людьми, за что погибли столько ребят", - объяснил Би-би-си свой выход на шествие ереванец Армен Галстян.

При этом в официальном списке министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сейчас значатся имена 1383 погибших. Армянские военные с самого начала войны признавали, что эти данные могут быть неполны и могут запаздывать. Число пропавших без вести они не публикуют.

Разные версии

Это приводит к тому, что данные разных политиков и даже разных министерств очень сильно различаются. Мы собрали несколько версий.

2317 погибших

Источник: министерство здравоохранения Армении

Цитата: "До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела. Процесс обмена телами военнослужащих, оставшихся у противника, только начался, и противоборствующие стороны не могут в данный момент знать об окончательной цифре".

EPA

Об этом пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян в субботу объявила в своем аккаунте в "Фейсбуке".

Эти данные были опубликованы спустя всего несколько часов, после того как оппозиционер Макаэл Минасян в субботу обвинил власти в сокрытии данных о погибших.

4750 погибших

Источник: бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян

Цитата: "С первого же дня начался постыдный и ужасный процесс сокрытия реальных показателей смертности [...] Выясняется, что в той же Армении можно открыто лгать, целыми днями прятать в холодильниках трупы погибших парней, так как по графику Никола [Пашиняна - премьер-министра Армении] и Анны [Акопян - жены премьера] ежедневно в среднем разрешается публиковать имена 30, 40 жертв. До сих пор нет окончательной цифры о жертвах войны. На самом деле есть, но она не обнародована".

Минасян утверждает, что в день окончания войны Служба национальной безопасности Армении доложила премьер-министру Николу Пашиняну о 3650 погибших и 1100 пропавших без вести.

Источники этой информации Минасян не раскрывает. Русская служба Би-би-си послала Минасяну запрос о комментарии и ждет ответа.

Свежие могилы на военном кладбище Ераблур в Ереване (фото от 12 ноября)

EPA

 

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян - зять экс-президента Сержа Саргсяна и яростный противник Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате свержения Саргсяна.

Более 4 тысяч погибших с обеих сторон

Источник: президент России Владимир Путин

Цитата: "Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых свыше 8 тысяч человек, количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты".

EPA

Люди в Ереване зажигают свечи в память о погибших

Стоит отметить, что 22 октября Путин заявил о почти 5 тысячах погибших в Карабахе с начала конфликта.

Азербайджан вовсе не публикует данные о своих потерях. В одном из интервью во время войны президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что число погибших будет обнародовано по окончании боевых действий.

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