Армения начинает считать реальное число погибших в Карабахе. В Ереване – многотысячный марш памяти

Министерство здравоохранения Армении объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тыс. военных. Это почти на тысячу больше убитых, чем к настоящему времени признало министерство обороны. В Ереване в субботу вечером прошло многотысячное шествие памяти жертв войны.
Армянский минздрав сделал заявление о числе погибших в ответ на слова известного оппозиционера Микаэла Минасяна, который обвинил власти страны в намеренном сокрытии информации о числе убитых. По его утверждениям, на самом деле на войне погибли около 4,7 тыс. военных.
Армянская оппозиция вечером в субботу провела по поводу этого заявления Минасяна большое траурное шествие. Его участники шли по улицам Еревана со свечами в руках, впереди колонны ехал автомобиль с колонками, и диктор читал список имен погибших.
На шествие собралось в несколько раз больше людей, чем приходило на митинги оппозиции все последние дни. В акциях за отставку премьер-министра Никола Пашиняна участвовали две-четыре тысячи человек.
Оппозиция считает предательством решение Пашиняна подписать мирное соглашение на тяжелых для Нагорного Карабаха условиях. Пашинян объясняет, что в противном случае азербайджанская армия полностью разгромила и завоевала бы армянский Нагорный Карабах за считанные дни.
Субботнее шествие стало одновременно и акцией протеста против Пашиняна. "Потому что он вовремя не остановил все это. Если мы отдали земли, то за что полегли четыре с лишним тысячи наших парней? Он должен ответить перед людьми, за что погибли столько ребят", - объяснил Би-би-си свой выход на шествие ереванец Армен Галстян.
A solemn march in the memory of the killed soldiers in Yerevan (and against PM Pashinyan). An opposition figure has claimed that the real number of KIA is 3x than the official number as of now (4750 vs 1383). #Karabakh pic.twitter.com/50HRrVJcEQ— Jüri Vendik (@MaloverjanBBC) November 14, 2020
При этом в официальном списке министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сейчас значатся имена 1383 погибших. Армянские военные с самого начала войны признавали, что эти данные могут быть неполны и могут запаздывать. Число пропавших без вести они не публикуют.
Разные версии
Это приводит к тому, что данные разных политиков и даже разных министерств очень сильно различаются. Мы собрали несколько версий.
2317 погибших
Источник: министерство здравоохранения Армении
Цитата: "До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела. Процесс обмена телами военнослужащих, оставшихся у противника, только начался, и противоборствующие стороны не могут в данный момент знать об окончательной цифре".
Об этом пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян в субботу объявила в своем аккаунте в "Фейсбуке".
Эти данные были опубликованы спустя всего несколько часов, после того как оппозиционер Макаэл Минасян в субботу обвинил власти в сокрытии данных о погибших.
4750 погибших
Источник: бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян
Цитата: "С первого же дня начался постыдный и ужасный процесс сокрытия реальных показателей смертности [...] Выясняется, что в той же Армении можно открыто лгать, целыми днями прятать в холодильниках трупы погибших парней, так как по графику Никола [Пашиняна - премьер-министра Армении] и Анны [Акопян - жены премьера] ежедневно в среднем разрешается публиковать имена 30, 40 жертв. До сих пор нет окончательной цифры о жертвах войны. На самом деле есть, но она не обнародована".
Минасян утверждает, что в день окончания войны Служба национальной безопасности Армении доложила премьер-министру Николу Пашиняну о 3650 погибших и 1100 пропавших без вести.
Источники этой информации Минасян не раскрывает. Русская служба Би-би-си послала Минасяну запрос о комментарии и ждет ответа.
Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян - зять экс-президента Сержа Саргсяна и яростный противник Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате свержения Саргсяна.
Более 4 тысяч погибших с обеих сторон
Источник: президент России Владимир Путин
Цитата: "Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых свыше 8 тысяч человек, количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты".
Стоит отметить, что 22 октября Путин заявил о почти 5 тысячах погибших в Карабахе с начала конфликта.
Азербайджан вовсе не публикует данные о своих потерях. В одном из интервью во время войны президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что число погибших будет обнародовано по окончании боевых действий.