Последние новости о состоянии Дмитрия Хрусталева

Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы, коронавирус у него не обнаружили, рассказала Пятому каналу его менеджер Анна Тригуб. Об этом пишет РИА "Новости".
Накануне СМИ сообщили о госпитализации соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева. По слухам, 41-летний шоумен попал в клинику в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его состояние стабильное и опасность миновала. Об этом сказала журналистам его менеджер.
Сегодня информацию подтвердили родственники Дмитрия. Они рассказали StarHit.ru, что артист действительно находится в больнице.
Также издание сообщило, что Хрусталева вывели из состояния искусственной комы. Медики отметили, что их знаменитый пациент чувствует себя нормально.