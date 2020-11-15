Вс, 15.11.2020
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Последние новости о состоянии Дмитрия Хрусталева

Дмитрий Хрусталев

ФОТО: скриншот видео

Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы, коронавирус у него не обнаружили, рассказала Пятому каналу его менеджер Анна Тригуб. Об этом пишет РИА "Новости". 

Накануне СМИ сообщили о госпитализации соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева. По слухам, 41-летний шоумен попал в клинику в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его состояние стабильное и опасность миновала. Об этом сказала журналистам его менеджер. 

Сегодня информацию подтвердили родственники Дмитрия. Они рассказали StarHit.ru, что артист действительно находится в больнице. 

Также издание сообщило, что Хрусталева вывели из состояния искусственной комы. Медики отметили, что их знаменитый пациент чувствует себя нормально.

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