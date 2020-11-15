Последние новости о состоянии Дмитрия Хрусталева

Накануне СМИ сообщили о госпитализации соведущего "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталева. По слухам, 41-летний шоумен попал в клинику в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его состояние стабильное и опасность миновала. Об этом сказала журналистам его менеджер.