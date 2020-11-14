Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Он в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ

Как сообщает РИА "Новости", Хурасталев помещен в больницу в Сестрорецке. "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" отмечает, что это больница номер 40, которая принимает пациентов с Covid-19.

"Стархит" сообщает, что 41-летний Хрусталев находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Mash пишет, что телеведущего ввели в искусственную кому.