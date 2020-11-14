Сб, 14.11.2020
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  • Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Он в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Он в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ

Дмитрий Хрусталев

ФОТО: скриншот видео

Российский шоумен и соведущий Ивана Урганта в передаче "Вечерний Ургант" на Первом Канале Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Урганта.

Как сообщает РИА "Новости", Хурасталев помещен в больницу в Сестрорецке. "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" отмечает, что это больница номер 40, которая принимает пациентов с Covid-19.

"Стархит" сообщает, что 41-летний Хрусталев находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Mash пишет, что телеведущего ввели в искусственную кому.

По информации Ивана Урганта, диагноз Хрусталева устанавливают врачи. По предварительной информации, у него диагностировали коронавирус, однако эти сведения официально не подтверждены. Mash сообщает, что у ведущего интоксикация.

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