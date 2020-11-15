Таиланд открывает границы для туристов! Но есть одно условие...

Таиланд открыл границы для туристов, у которых на счете хранится не менее 500 тысяч батов (14 200 евро), пишет Esqutre со ссылкой на Travel Off Path.
Путешественникам также потребуется виза стоимостью 30−40 евро и страховка на сумму не менее 84 629 евро, которая покрывает расходы на лечение Covid-19 в случае болезни.
При въезде в Таиланд иностранным туристам нужно предоставить отрицательный тест на Covid-19 коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.
Долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней доступны только жителям государств с низким уровнем распространения Covid-19 инфекции.