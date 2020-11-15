Зачастую Covid-19 становится опасным на пятый день заболевания. На что обращать внимание?

Телефон семейного врача Илзе Айзсилниеце в последнее время разрывается - сейчас кашель или температура беспокоит пациентов особенно, так как это симптомы и Covid-19. Однако врачей беспокоит другое - чтобы пациенты с коронавирусом на домашнем лечении не упустили тот момент, когда болезнь внезапно принимают ту форму, когда необходимо лечение уже в больнице.

"Самое главное - это излишне не принимать жаропонижающие средства и не использовать комбинированные препараты. Лучше применять простой парацетамол или ибупрофен. Без примесей.

Почему? Потому что в составе комбинированных препаратов есть медикамент, которое может усилить реакцию иммунной системы и вызвать сердцебиение", - поясняет Айзсилниеце. 2

Главный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Уга Думпис также подчеркивает, что "очень важно следить за пульсом".

"Если в доме есть пульсоксиметр [прибор для измерения уровня кислорода в крови], то используйте его для тех, кто болен. Потому что для этого заболевания характерно очень быстрое обострение, причем не в первые дни", - поясняет Думпис.

Семейный врач Айзсилниеце приобрела измерители кислорода и для своей практики. Они помогают понять, в какой момент больной коронавирусом больше не может оставаться дома и лечиться самостоятельно.

"Я поняла, что во время Covid-19 надо будет помогать пациентам, поэтому купила побольше. Если кто-то чувствует, что становится хуже, мы отправляем ему домой", - рассказала Айзсилниеце.

Она также отметила, что больным коронавирусом следует пить много жидкости, ведь только от препарата температура не спадет.

Думпис пояснил, что обычно, начиная с пятого дня - с пятого по десятый день - необходимо разобраться в ситуации, потому что сначала человек не чувствует одышки, но может увеличиться частота сердцебиений. "И есть современные часы, где эти устройства могут измерять концентрацию кислорода", - отметил Думпис.

Если вы испытываете одышку и учащенное сердцебиение, обязательно необходимо обратиться к врачу или вызывать скорую помощь. Это означает, что ситуация становится тяжелой, не стоит сидеть дома, призывает Айзсилниеце.

Думпис добавляет, что основным лечением этого заболевания является кислород, и важно вовремя начать его подачу, а это можно сделать только в больницах. 2