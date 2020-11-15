Вс, 15.11.2020
Сейчас наша вакцина - это маска. Когда будет создана настоящая вакцина, мы будем еще сильнее. Именно по этой причине сейчас как никогда важно не забывать об осторожности. Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый
Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый
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Зачастую Covid-19 становится опасным на пятый день заболевания. На что обращать внимание?

ФОТО: Shutterstock

Зачастую именно пятый день заболевания становится тем моментом, когда течение коронавируса из легкого внезапно становится тяжелым. Однако не все пациенты чувствуют снижение количества кислорода в крови, поэтому семейные врачи рекомендуют следить за своим пульсом и сердцебиением, а также применять медикаменты с умом, сообщает Panorāma на LTV.

Телефон семейного врача Илзе Айзсилниеце в последнее время разрывается - сейчас кашель или температура беспокоит пациентов особенно, так как это симптомы и Covid-19. Однако врачей беспокоит другое - чтобы пациенты с коронавирусом на домашнем лечении не упустили тот момент, когда болезнь внезапно принимают ту форму, когда необходимо лечение уже в больнице. 

"Самое главное - это излишне не принимать жаропонижающие средства и не использовать комбинированные препараты. Лучше применять простой парацетамол или ибупрофен. Без примесей.

Почему? Потому что в составе комбинированных препаратов есть медикамент, которое может усилить реакцию иммунной системы и вызвать сердцебиение", - поясняет Айзсилниеце.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Уга Думпис также подчеркивает, что "очень важно следить за пульсом".

"Если в доме есть пульсоксиметр [прибор для измерения уровня кислорода в крови], то используйте его для тех, кто болен. Потому что для этого заболевания характерно очень быстрое обострение, причем не в первые дни", - поясняет Думпис.

Семейный врач Айзсилниеце приобрела измерители кислорода и для своей практики. Они помогают понять, в какой момент больной коронавирусом больше не может оставаться дома и лечиться самостоятельно.

"Я поняла, что во время Covid-19 надо будет помогать пациентам, поэтому купила побольше. Если кто-то чувствует, что становится хуже, мы отправляем ему домой", - рассказала Айзсилниеце.

Она также отметила, что больным коронавирусом следует пить много жидкости, ведь только от препарата температура не спадет.

Думпис пояснил, что обычно, начиная с пятого дня - с пятого по десятый день - необходимо разобраться в ситуации, потому что сначала человек не чувствует одышки, но может увеличиться частота сердцебиений. "И есть современные часы, где эти устройства могут измерять концентрацию кислорода", - отметил Думпис.

Если вы испытываете одышку и учащенное сердцебиение, обязательно необходимо обратиться к врачу или вызывать скорую помощь. Это означает, что ситуация становится тяжелой, не стоит сидеть дома, призывает Айзсилниеце.

Думпис добавляет, что основным лечением этого заболевания является кислород, и важно вовремя начать его подачу, а это можно сделать только в больницах.

После весенней борьбы за первых пациентов с Covid-19 латвийские больницы приобрели специальные устройства подачи кислорода, которые используются при уходе за пациентами.

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