Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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Все школы - на удаленку, магазины - закрыть: Винькеле грозится новыми ограничениями

Илзе Винькеле

ФОТО: Valsts kanceleja

Если люди не будут тщательно соблюдать ограничения из-за Covid-19 и заболеваемость продолжит расти, возможно, придется вводить еще более жесткие ограничения для магазинов и полностью перейти на удаленную учебу, сказала в передаче Rīta panorāma на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Министр отметила, что отношение людей к Covid-19 по сравнению с весной существенно изменилось, они гораздо больше перемещаются.

Люди больше "не в состоянии бояться" и не воспринимают Covid-19 как серьезное заболевание.

По словам министра,

если такая тенденция продолжится, то единственным выходом будет закрытие магазинов, как в других странах Европы, где работают только продуктовые магазины и аптеки.

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Решение о том, необходимы ли новые ограничения в работе магазинов по выходным дням, правительство может принять уже завтра, 17 ноября, когда состоится его совместное заседание с советом по кризисному управлению.

Винькеле отметила, что ограничения, возможно, придется расширить. Так, например,

премьер-министр Кришьянис Кариньш склоняется к тому, что школы полностью нужно перевести на удаленное обучение.

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Также возможны новые ограничения в работе магазинов и намного более строгие ограничения на собрания, когда люди не смогут находиться вне дома без серьезной причины.

Что касается количества мест для больных Covid-19 в больницах, то, по словам главы Минздрава, если будет достигнут лимит 450-500 мест, больницам придется ограничить оказание других услуг, чтобы освободить места для больных коронавирусом. Неотложная помощь будет сохранена, но всем больницам, возможно, придется перепрофилироваться на уход за больными Covid-19.

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