Все школы - на удаленку, магазины - закрыть: Винькеле грозится новыми ограничениями

Если люди не будут тщательно соблюдать ограничения из-за Covid-19 и заболеваемость продолжит расти, возможно, придется вводить еще более жесткие ограничения для магазинов и полностью перейти на удаленную учебу, сказала в передаче Rīta panorāma на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Министр отметила, что отношение людей к Covid-19 по сравнению с весной существенно изменилось, они гораздо больше перемещаются.
Люди больше "не в состоянии бояться" и не воспринимают Covid-19 как серьезное заболевание.
По словам министра,
Решение о том, необходимы ли новые ограничения в работе магазинов по выходным дням, правительство может принять уже завтра, 17 ноября, когда состоится его совместное заседание с советом по кризисному управлению.
Винькеле отметила, что ограничения, возможно, придется расширить. Так, например,
Также возможны новые ограничения в работе магазинов и намного более строгие ограничения на собрания, когда люди не смогут находиться вне дома без серьезной причины.
Что касается количества мест для больных Covid-19 в больницах, то, по словам главы Минздрава, если будет достигнут лимит 450-500 мест, больницам придется ограничить оказание других услуг, чтобы освободить места для больных коронавирусом. Неотложная помощь будет сохранена, но всем больницам, возможно, придется перепрофилироваться на уход за больными Covid-19.