Все школы - на удаленку, магазины - закрыть: Винькеле грозится новыми ограничениями

Министр отметила, что отношение людей к Covid-19 по сравнению с весной существенно изменилось, они гораздо больше перемещаются.

Люди больше "не в состоянии бояться" и не воспринимают Covid-19 как серьезное заболевание.

По словам министра,

если такая тенденция продолжится, то единственным выходом будет закрытие магазинов, как в других странах Европы, где работают только продуктовые магазины и аптеки. 131

Решение о том, необходимы ли новые ограничения в работе магазинов по выходным дням, правительство может принять уже завтра, 17 ноября, когда состоится его совместное заседание с советом по кризисному управлению.

Винькеле отметила, что ограничения, возможно, придется расширить. Так, например,

премьер-министр Кришьянис Кариньш склоняется к тому, что школы полностью нужно перевести на удаленное обучение. 131

Также возможны новые ограничения в работе магазинов и намного более строгие ограничения на собрания, когда люди не смогут находиться вне дома без серьезной причины.