В России отказались возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки

Как рассказал изданию "Коммерсант" адвокат семьи погибшей Александр Караваев, постановление было подписано следователем еще 2 ноября, однако родственникам его передали лишь 13 ноября. В документе, помимо прочего, говорится, что следователем "не усматриваются объективные данные", которые подтвердили бы состав преступления.

Возбудить уголовное дело также требовал независимый профсоюз журналистов, заявивший, что

причиной самоубийства Ирины Славиной стало "непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства".

Накануне самоубийства в квартире у журналистки прошел обыск по делу об участии в деятельности "нежелательной организации". В постановлении Следственного комитета (СК) отмечается, что следственные действия в квартире женщины проходили "при корректном поведении участников".

При этом адвокат Александр Караваев рассказал, что проверка СК все еще продолжается и руководитель следственного отдела Владимир Карпухин также готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. "Однако, документального подтверждения его слов пока нет", - признает защитник.