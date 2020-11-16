В России отказались возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки

Управление Следственного комитета по Нижегородской области России отказалось возбуждать уголовное дело по статьям о доведении или склонения к самоубийству после самосожжения журналистки Ирины Славиной, сообщает издание "Медуза".
Как рассказал изданию "Коммерсант" адвокат семьи погибшей Александр Караваев, постановление было подписано следователем еще 2 ноября, однако родственникам его передали лишь 13 ноября. В документе, помимо прочего, говорится, что следователем "не усматриваются объективные данные", которые подтвердили бы состав преступления.
Возбудить уголовное дело также требовал независимый профсоюз журналистов, заявивший, что
Накануне самоубийства в квартире у журналистки прошел обыск по делу об участии в деятельности "нежелательной организации". В постановлении Следственного комитета (СК) отмечается, что следственные действия в квартире женщины проходили "при корректном поведении участников".
При этом адвокат Александр Караваев рассказал, что проверка СК все еще продолжается и руководитель следственного отдела Владимир Карпухин также готовит документ об отмене отказа в возбуждении дела. "Однако, документального подтверждения его слов пока нет", - признает защитник.
Ирина Славина, главный редактор нижегородского издания KozaPress, 2 октября совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД. Перед самоубийством она написала на своей странице в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Ранее Славину неоднократно привлекали к административной ответственности - как за ее публикации в издании KozaPress, так и за ее активистскую деятельность.