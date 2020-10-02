Пт, 2.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси
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Российская журналистка совершила самосожжение у здания МВД

ФОТО: Скриншот соцсети

Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте, сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Славина оставила предсмертное послание на своей странице в Facebook. В нем она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.

Опубликовано Ириной Славиной Пятница, 2 октября 2020 г.

Ранее в четверг, 1 октября, также на своей странице в Facebook Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. В комментарии радиостанции "Эхо Москвы" она отметила, что пришедшие искали материалы, связанные с общественной организацией Михаила Ходорковского "Открытая Россия". У женщины изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.

Фото: скриншот со страницы Ирины Славиной в Facebook

ФОТО: Скриншот соцсети

В тот же день нижегородское отделение оппозиционной партии "Яблоко" заявило, что обыски также прошли у заместителя председателя отделения и трех гражданских активистов. Как сказали в партии, "обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города".

В 2019 году журналистку Ирину Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей (760 евро) по статье о неуважении к власти (она опубликовала в Facebook нецензурный каламбур) и на 20 тысяч (около 220 евро) за акцию памяти Бориса Немцова.

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