Российская журналистка совершила самосожжение у здания МВД

Славина оставила предсмертное послание на своей странице в Facebook. В нем она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Ранее в четверг, 1 октября, также на своей странице в Facebook Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. В комментарии радиостанции "Эхо Москвы" она отметила, что пришедшие искали материалы, связанные с общественной организацией Михаила Ходорковского "Открытая Россия". У женщины изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.

Фото: скриншот со страницы Ирины Славиной в Facebook

ФОТО: Скриншот соцсети

В тот же день нижегородское отделение оппозиционной партии "Яблоко" заявило, что обыски также прошли у заместителя председателя отделения и трех гражданских активистов. Как сказали в партии, "обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города".

В 2019 году журналистку Ирину Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей (760 евро) по статье о неуважении к власти (она опубликовала в Facebook нецензурный каламбур) и на 20 тысяч (около 220 евро) за акцию памяти Бориса Немцова.