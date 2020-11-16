Пн, 16.11.2020
Вирусу нужен хозяин - он должен передаваться. Он не может сохраняться долго в одном человеке, поэтому он может быть поборот за месяц. Если тот, кто заболел, отсиживается дома и не передает вирус дальше - все, вопрос решен. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Важно: обновленная информация об ограничениях для прибывающих в Эстонию

Таллиннский аэропорт

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

На следующей неделе ограничения на передвижение, включающие в себя требование десятидневной самоизоляции или обязательного тестирования на Covid-19, будут по-прежнему действовать для приезжающих из всех стран Европы, пишет Rus.Postimees.

С понедельника, 16 ноября, при въезде в Эстонию ограничения на передвижение не распространяется на прибывающих в Эстонию из стран Европейского союза и Экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран Европейского союза, где показатель уровня инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей, сообщило Министерство иностранных дел.

Поскольку по состоянию на прошлую пятницу, 13 ноября, таких стран в Европе не было, с понедельника 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на приехавших в Эстонию из следующих европейских стран: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии. 

Показатель Ватикана равен 0, но при приезде оттуда через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Показатели, по приезде из каких стран действует ограничение на передвижение, Министерство иностранных дел Эстонии пересматривает каждую пятницу.

Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию, в том числе с целью туризма, разрешен для жителей Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии.

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