Министр раскрыла тактику, как будут расследоваться случаи Covid-19

Она сообщила, что SPKC будет проводить эпидемиологическое расследование независимо от количества выявленных случаев Covid-19. "Если цифры будут настолько высоки, что их невозможно и бессмысленно отслеживать по отдельности, то SPKC в любом случае будет проводить эпидемиологическое расследование в медицинских учреждениях и других местах", - сказала министр.

Она пояснила, что речь идет об объектах, важных для здоровья и безопасности населения, где заражение может иметь наибольший мультипликативный эффект на общество. Это медицинские учреждения, центры социального ухода, полиция, армия, закрытые учреждения, такие как тюрьмы, учебные заведения и дошкольные учреждения. Это места, где много людей, и с большим влиянием на здоровье других людей.