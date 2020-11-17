В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

Спустя почти год после сенсационной кражи из крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод"(Grünes Gewölbe) в Дрездене задержаны трое подозреваемых в совершении этого преступления. Как сообщает во вторник, 17 ноября, в своем Twitter полиция федеральной земли Саксония, в спецоперации в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир, а также гаражи и автомобили.

Seit 6.00 Uhr durchsuchen zahlreiche Einsatzkräfte unter Führung der #SokoEpaulette in #Berlin mehrere Objekte. Dies steht im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in #Dresden am 25. November 2019. #GrünesGewölbe pic.twitter.com/eBlYoQzaz1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020

Прокуратура Дрездена подозревает задержанных в краже в составе преступной группы, а также в двух поджогах. Все задержанные являются гражданами Германии. Как заявили в правоохранительных органах, целью проведенной операции, кроме задержания подозреваемых, был поиск "украденных произведений искусства, а также улик, таких как носители информации, одежда и инструменты".

Кража из сокровищницы "Зеленый свод"

25 ноября 2019 года примерно в 5 утра по местному времени был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем злоумышленники разрезав решетку на окне, вошли в музей, где хранится коллекция. Их добычей стали ювелирные украшения, несколько драгоценных пуговиц, а также шпага, инкрустированная бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.