В 12 школах Риги учителя уволились из-за напряженности, вызванной Covid-19

В 12 школах Риги были случаи, когда учителя увольнялись из-за напряженности, вызванной Covid-19. Это было выявлено Рижской думой в ходе опроса 209 директоров школ об их работе в период с сентября по ноябрь.
По данным Министерства образования и науки (IZM) количество учителей, отсутствующих по причине болезни, за этот период увеличилось, но это не связано с увольнением.
В то же время в IZM заявили, что необходимая поддержка школам и учителям оказывается, а также постоянно дополняется.
Министр образования Илга Шуплинска (JKP) подчеркнула, что дополнительные деньги и финансовые ресурсы для учителей и системы образования в целом - не единственная проблема и решение. Система образования нуждается в серьезных, не всегда популярных реформах, в которых "ведется целенаправленная планомерная работа".
Тем не менее, министерство признает, что необходима дальнейшая работа по развитию среды онлайн-обучения на ближайшие школьные годы, использованию онлайн-инструментов цифрового обучения и созданию обучающих видеороликов на платформе Tava klase.
Также в поддержку учителей с 2021 года IZM планирует проводить консультации для школ и тренинги для наставников образовательных технологий по внедрению технологических инструментов для поддержки обучения.
По словам Рудольфса Калвана, президента Латвийской ассоциации лидеров образования (LIVA) и директора Сигулдской государственной гимназии, выделение дополнительных денег на укрепление системы образования не решит проблемы, поскольку все больше и больше учителей увольняются не из-за низких зарплат, а по причине перегрузки и выгорания.