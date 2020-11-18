В 12 школах Риги учителя уволились из-за напряженности, вызванной Covid-19

По данным Министерства образования и науки (IZM) количество учителей, отсутствующих по причине болезни, за этот период увеличилось, но это не связано с увольнением.

В то же время в IZM заявили, что необходимая поддержка школам и учителям оказывается, а также постоянно дополняется.

Министр образования Илга Шуплинска (JKP) подчеркнула, что дополнительные деньги и финансовые ресурсы для учителей и системы образования в целом - не единственная проблема и решение. Система образования нуждается в серьезных, не всегда популярных реформах, в которых "ведется целенаправленная планомерная работа".

Тем не менее, министерство признает, что необходима дальнейшая работа по развитию среды онлайн-обучения на ближайшие школьные годы, использованию онлайн-инструментов цифрового обучения и созданию обучающих видеороликов на платформе Tava klase.

Также в поддержку учителей с 2021 года IZM планирует проводить консультации для школ и тренинги для наставников образовательных технологий по внедрению технологических инструментов для поддержки обучения.