Ср, 18.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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Владимиру Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах

Vladimirs Putins

ФОТО: AP/Scanpix

Совет Федерации разрешил президенту России направить в Нагорный Карабах с 10 ноября миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой, сообщает "Медуза".

Такое решение было принято на 492-м заседании верхней палаты парламента, которое состоялось 18 ноября. Его поддержали все 129 сенаторов, участвовавших в голосовании.

О вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах было объявлено в ночь на 10 ноября, когда было подписано соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в зоне конфликта.

Первые российские военнослужащие прибыли в Карабах уже 10 ноября.

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Чтобы использовать вооруженные силы за пределами России, президент обязан запрашивать разрешение Совета Федерации.

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