Владимиру Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах

Совет Федерации разрешил президенту России направить в Нагорный Карабах с 10 ноября миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой, сообщает "Медуза".
Такое решение было принято на 492-м заседании верхней палаты парламента, которое состоялось 18 ноября. Его поддержали все 129 сенаторов, участвовавших в голосовании.
О вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах было объявлено в ночь на 10 ноября, когда было подписано соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в зоне конфликта.
Первые российские военнослужащие прибыли в Карабах уже 10 ноября.
Чтобы использовать вооруженные силы за пределами России, президент обязан запрашивать разрешение Совета Федерации.