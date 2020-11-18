Владимиру Путину разрешили ввести миротворцев в Нагорный Карабах

Такое решение было принято на 492-м заседании верхней палаты парламента, которое состоялось 18 ноября. Его поддержали все 129 сенаторов, участвовавших в голосовании.

О вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах было объявлено в ночь на 10 ноября, когда было подписано соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в зоне конфликта.