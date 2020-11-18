"Нарушения и фальсификации на выборах": Трамп уволил ответственного за кибербезопасность

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса. Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Медуза".
Как пишет The New York Times, именно Кребс был ответственным за безопасность американских выборов. Он неоднократно оспаривал утверждения Трампа о нарушениях при голосовании за президента США 3 ноября 2020 года, сообщает издание.
"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку [в действительности] имели место массовые нарушения и фальсификации, наблюдателей не допускали на избирательные участки, „глюки“ в машинах для голосования, которые меняли голоса за Трампа на голоса за Байдена", - объяснил Трамп увольнение Кребса в Twitter. Этот твит Трампа соцсеть отметила как содержащий спорные утверждения.
...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020
Крис Кребс работал директором CISA с момента основания агентства в 2018-м.