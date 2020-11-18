Ср, 18.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

"Нарушения и фальсификации на выборах": Трамп уволил ответственного за кибербезопасность

Donalds Tramps

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Криса Кребса. Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Медуза".

Как пишет The New York Times, именно Кребс был ответственным за безопасность американских выборов. Он неоднократно оспаривал утверждения Трампа о нарушениях при голосовании за президента США 3 ноября 2020 года, сообщает издание.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку [в действительности] имели место массовые нарушения и фальсификации, наблюдателей не допускали на избирательные участки, „глюки“ в машинах для голосования, которые меняли голоса за Трампа на голоса за Байдена", - объяснил Трамп увольнение Кребса в Twitter. Этот твит Трампа соцсеть отметила как содержащий спорные утверждения.

Крис Кребс работал директором CISA с момента основания агентства в 2018-м.  

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