Все в масках, кроме Бондарса

Бондарс уже один раз выделился тем, что не надел маску. После этого политик объяснял, что зашел в магазин только за сметаной.

Сообщалось, что люди без масок не будут допускаться в общественные места, а поставщик услуг не сможет обслуживать человека без маски. За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных местах вступит в силу 19 ноября.