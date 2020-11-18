Все в масках, кроме Бондарса

Даниэль Павлютс опубликовал в социальной сети Twitter фотографию, на которой благодарит Даце Блуке о времени, проведенном вместе в 13-м Сейме. Между тем самые наблюдательные пользователи Twitter заметили, что Мартиньш Бондарс находится там без маски.
Бондарс уже один раз выделился тем, что не надел маску. После этого политик объяснял, что зашел в магазин только за сметаной.
Сообщалось, что люди без масок не будут допускаться в общественные места, а поставщик услуг не сможет обслуживать человека без маски. За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.
Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных местах вступит в силу 19 ноября.
Paldies mūsu foršajai @dacebluke par kopīgi kalpoto laiku 13.Saeimā! Šodien, valsts dzimšanas dienā, Dacei šis darba posms likumdevējā noslēdzas. Bet mūsu kopdarbs turpinās - pastāvēs, kas pārvērtīsies!@KustibaPar @AttistibaiPar pic.twitter.com/ApjuEHocnP— Daniels Pavluts (@pavluts) November 18, 2020