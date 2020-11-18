Ср, 18.11.2020
В одном из бомбоубежищ женщина устроила себе постель на сдвинутых скамейках. Это третья война в ее жизни, и трое ее сыновей сейчас воюют на фронте. Она извиняется за то, что ей нечем нас угостить. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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Все в масках, кроме Бондарса

ФОТО: Twitter/Daniels Pavļuts

Даниэль Павлютс опубликовал в социальной сети Twitter фотографию, на которой благодарит Даце Блуке о времени, проведенном вместе в 13-м Сейме. Между тем самые наблюдательные пользователи Twitter заметили, что Мартиньш Бондарс находится там без маски.

Бондарс уже один раз выделился тем, что не надел маску. После этого политик объяснял, что зашел в магазин только за сметаной.

Сообщалось, что люди без масок не будут допускаться в общественные места, а поставщик услуг не сможет обслуживать человека без маски. За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных местах вступит в силу 19 ноября.

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