В Берлине проходит акция против ограничений из-за Covid-19. Полиция применила водометы

В среду, 18 ноября, несколько тысяч человек устроили возле Бранденбургских ворот в Берлине акцию против антикоронавирусных мер, введенных правительством Германии. На протест против ограничительных мер в центр Берлина вышли от 5 до 10 тысяч человек, пишет Deutsche Welle.