Ср, 18.11.2020
Призываю всех подумать о себе, своих родных, соседях, друзьях, ограничить контакты, не посещать, не собираться. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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В Берлине проходит акция против ограничений из-за Covid-19. Полиция применила водометы

Акция протеста в Берлине

ФОТО: Reuters

В среду, 18 ноября, несколько тысяч человек устроили возле Бранденбургских ворот в Берлине акцию против антикоронавирусных мер, введенных правительством Германии. На протест против ограничительных мер в центр Берлина вышли от 5 до 10 тысяч человек, пишет Deutsche Welle. 

Правоохранители призывали протестующих разойтись, так как они не соблюдали дистанцию и не носили защитных масок. Участники, однако, не последовали указаниям, после чего полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Акция протеста в Берлине

ФОТО: EPA

Некоторые из протестующих начали в ответ бросать в полицейских бутылки и пиротехнику. Несколько человек были задержаны.

Активисты призывали игнорировать процедуру уведомления.

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В числе демонстрантов находятся много футбольных хулиганов и правых экстремистов, ранее уже попадавших в поле зрения полиции. Некоторые протестующие показывают "гитлеровское приветствие", передает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Протесты в Берлине

ФОТО: AFP

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