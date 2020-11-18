В Берлине проходит акция против ограничений из-за Covid-19. Полиция применила водометы

В среду, 18 ноября, несколько тысяч человек устроили возле Бранденбургских ворот в Берлине акцию против антикоронавирусных мер, введенных правительством Германии. На протест против ограничительных мер в центр Берлина вышли от 5 до 10 тысяч человек, пишет Deutsche Welle.
Правоохранители призывали протестующих разойтись, так как они не соблюдали дистанцию и не носили защитных масок. Участники, однако, не последовали указаниям, после чего полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Некоторые из протестующих начали в ответ бросать в полицейских бутылки и пиротехнику. Несколько человек были задержаны.
Активисты призывали игнорировать процедуру уведомления.
В числе демонстрантов находятся много футбольных хулиганов и правых экстремистов, ранее уже попадавших в поле зрения полиции. Некоторые протестующие показывают "гитлеровское приветствие", передает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.
В Берлине демонстрация против COVID-ограничений закончилась не по плану - полиция применила водомет, чтобы заставить протестующих разойтись. Многие участники были без масок и не соблюдали дистанцию pic.twitter.com/zzAbWi0sL0— DW на русском (@dw_russian) November 18, 2020