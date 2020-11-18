Линда Мурниеце рассказала, что думает об участии своего мужа в любовном шоу

Хотя серию шоу с участием Агриса по телевизору можно было посмотреть 19 октября, съемки проходили летом.

Когда съемки закончились, Агрис пошел выпить кофе в кафе в отеле Линды. "Я приметил Линду еще раньше, потому что она публичная личность. Она всегда очаровывала меня. Когда начали разговор, то сразу поняли друг друга. С первых минут казалось, что мы близки характерами", - рассказал журналу новоиспеченный супруг, вспоминая, что тот вечер закончился часами разговоров и стиранием пыли с пустой гостиничной мебели.

Агрис смотрел шоу вместе с Линдой и ее детьми. При этом они сошлись во мнении, что это просто шоу, и если бы Агрис не принял в нем участие, то, вероятно, они с Линдой не встретились бы в отеле в тот день.

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях.