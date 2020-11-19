В Петербурге депутат порвал портрет Путина, так как "был зол". Прибыла полиция

В Петербурге депутат муниципального образования "Смольнинское" Никита Юферев порвал портрет, выражаясь его словами, "неизвестного, похожего на Владимира Путина". Реагируя на эти действия, одна из сотрудниц администрации вызвала полицию.
Контекст
16 октября депутат Никита Юферев повесил в одном из кабинетов администрации портрет Александра Пушкина. 18 ноября он обнаружил, что вместо портрета поэта появилась фотография президента России Владимира Путина. Эти данные следуют из его объяснительной полиции, которая есть в распоряжении "Фонтанки".
Он сорвал фотографию и порвал ее.
Как развивались события
Одна из сотрудниц администрации вызвала полицию. Приехали пять стражей порядка.
Депутат Диана Серая выложила в микроблоге Twitter видео с полицией. В беседе с изданием Znak.com она пояснила: "У нас противостояние с администрацией началось. Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет [поэта Александра] Пушкина".
Сотрудники Совета начали вести свою видеосъёмку, опять поменяв Пушкина на Путина🙈— Диана Серая (@serayadiana) November 18, 2020
Готовьте Юфереву юриста отбрыкиваться от набросов местных шизоидов.
Добро пожаловать на еженедельный тред из Смольнинского. pic.twitter.com/LEC3m4niCY
Издание отмечает, что полицейские опросили присутствующих и уехали. Депутат дал письменное объяснение. Как пишет "Фонтанка", в нем Юферев сообщил, что на стене висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Депутат его "демонтировал", так как "был зол".
Помимо этого Юферев также попросил провести проверку по факту пропажи портрета Пушкина.
Что будет дальше
По словам правозащитника Чикова, пока в отношении депутата проводится проверка. Возглавляемая им правозащитная организация "Агора" "в случае продолжения истории" готова защищать депутата.