В Петербурге депутат порвал портрет Путина, так как "был зол". Прибыла полиция

Контекст

16 октября депутат Никита Юферев повесил в одном из кабинетов администрации портрет Александра Пушкина. 18 ноября он обнаружил, что вместо портрета поэта появилась фотография президента России Владимира Путина. Эти данные следуют из его объяснительной полиции, которая есть в распоряжении "Фонтанки".

"Портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", - написал Юферев в социальной сети Facebook.

Он сорвал фотографию и порвал ее.

Как развивались события

Одна из сотрудниц администрации вызвала полицию. Приехали пять стражей порядка.

Депутат Диана Серая выложила в микроблоге Twitter видео с полицией. В беседе с изданием Znak.com она пояснила: "У нас противостояние с администрацией началось. Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет [поэта Александра] Пушкина".

Сотрудники Совета начали вести свою видеосъёмку, опять поменяв Пушкина на Путина🙈



Готовьте Юфереву юриста отбрыкиваться от набросов местных шизоидов.



Добро пожаловать на еженедельный тред из Смольнинского. pic.twitter.com/LEC3m4niCY — Диана Серая (@serayadiana) November 18, 2020

"Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего", - слова одного из прибывших сотрудников полиции цитирует Русская служба BBC.

Издание отмечает, что полицейские опросили присутствующих и уехали. Депутат дал письменное объяснение. Как пишет "Фонтанка", в нем Юферев сообщил, что на стене висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Депутат его "демонтировал", так как "был зол".

Помимо этого Юферев также попросил провести проверку по факту пропажи портрета Пушкина.

Что будет дальше