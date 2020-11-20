Стратегия Александра Лукашенко на сегодняшний день весьма проста – любой ценой удержать власть как можно дольше.

Это осуществляется при помощи различных тактических шагов. В том числе, Лукашенко старается собрать вокруг себя сторонников и их вооружить, одновременно расколоть протестующих и выставить их в свете якобы незначительной, внешней силы, - управляемой западом частью общества, а также он проводит "очистку" информационного поля – так стратегию и тактику режима Лукашенко комментирует политик и общественный деятель, член главного состава Координационного совета Валерий Мацкевич.

"Тактической задачей Лукашенко является любой ценой подавить уличные протесты. Для этой цели используются провокации, запугивание и диверсии. Имитируются события. Недавно, например, был случай, когда в направлении силовиков якобы было брошено взрывоопасное устройство. Но имеется видео и доказательства того, что это совершила провокационная группа диверсантов. Силовики это видели и были подготовлены. На снятом телефоном видео было видно, кто бросал устройство. Таких разобличающих фактов достаточно", - указывает В. Мацкевич.

Разъясняя далее тактику Лукашенко, Мацкевич подчеркивает:

"Задачей Лукашенко, как уходящего диктатора, является разъединить людей, создать противоречия в гражданском обществе.

Он хочет подобрать часть общества, которая была бы готова вместе с силовиками и иногда вместо силовиков совершать грязные дела. Лукашенко предлагал вооружить некоторые добровольческие отряды. Он даже готов собрать уголовников, чтобы раздать им оружие и они попытались бы подавить общественные протесты".

Еще одним приемом, которым пользуется Лукашенко, являются попытки изменить законодательство, чтобы еще строже судить инакомыслящих, указывает Мацкевич. "Если раньше установленным административным процессом наказанием было максимум 15 суток и приблизительно 200 штрафных денежных единиц, то сейчас законодательство в срочном порядке меняется, чтобы людей под стражей можно было бы задерживать до 30 суток", - разъясняет Мацкевич.

"Еще одним из тактических шагов, реализуемых Лукашенко, являются попытки нейтрализовать потенциальных конкурентов, которые могли бы пригодиться для создания новой политической реальности России. Как известно, Лукашенко всегда старался поддерживать монопольные отношения с Россией, чтобы у России не было бы возможности найти для сотрудничество кого-нибудь другого. Сейчас Лукашенко пытается активно противостоять, чтобы Россия самостоятельно, без присутствия Лукашенко, не работала бы с какими-либо политическими силами, в том числе и из номенклатуры Лукашенко, для конструирования механизмов новой реальности Беларуси", - указывает Мацкевич.

Более подробно о стратегии и тактике Лукашенко, а также событиях в Беларуси узнаете во втором приготовленном Валерием Мацкевичем видео-комментарии.

Видео: Комментарий Валерия Мацкевича