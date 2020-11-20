Яна Рудковская говорила, что дизайнер Филипп Плейн ухаживал за ней. Похоже, это неправда

Филипп Плейн (или Пляйн) - модный дизайнер из Германии. Под его именем выпускаются женская, мужская и детская линии одежды, а также коллекция украшений, аксессуаров и предметов интерьера. Среди его клиентов - голливудские звезды. Главные элементы отделки - черепа и стразы Сваровски.

Впервые в Москве дизайнер, по его словам, оказался в 2008-м или 2009-м. На вопрос о том, кого он помнит из российских знаменитостей, он мгновенно ответил "Яна", подразумевая Яну Рудковскую.

"Это забавная история. У меня были друзья, которые приехали по работе в Москву. Это два парня, один из них - фотограф, а другой - музыкальный продюсер. Фотограф тогда снимал обложку альбома для Димы Билана, который выходил сразу после его победы на "Евровидении". И это было большое дело для России. Мы тогда разодели его всего в Calvin Clain, дали ему всю одежду. Так и познакомился я с Яной, а затем последовало знакомство с Филиппом Киркоровым, который подхватил этот тренд. А потом еще был Тимати. Он тоже начал одеваться в мою одежду. И знаете, получился конфуз, потому что иногда они (Тимати и Киркоров. - Прим.ред.) одевались в одно и то же и это было немного странно.

Был ли роман с Рудковской?

"Яна - красивая женщина. Очень сильная, очень влиятельная женщина. Вот я ее встретил, ее хорошенечко узнал. Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то взаимоотношения. Но я бы сформулировал так: скорее, мы были просто друзьями".

Видео: Яна Рудковская о романе с Филиппом Плейном в интервью от 24 сентября

Ирина спросила, в курсе ли он, что Яна в СМИ "не отнекивалась" от их романа. Мужчина ответил весьма уклончиво:

"Так. Я не говорю по-русски, не смотрю российское телевидение, не читаю журналов. (...) Ну однозначно это была дружба, потому что ей нужна была поддержка. Она тогда разводилась с мужем. Вы должны понимать - судебные распри, борьба за детей, опеку над ними. Я подразумеваю, что это был невероятно тяжелый период и, конечно, были нужны знаменитые друзья. (...) И еще момент: там был очень богатый и влиятельный муж, и чтобы противостоять ему - требовались силы, нервы и авторитет. Она не сдавалась и боролась за свои права. Но для этого нужно было привлекать определенное внимание прессы, иначе она бы не выиграла".

В свою очередь, Яна ответила в своем Telegram-канале:

К слову, в комментариях под видео люди не сдерживаются:

ФОТО: скриншот с youtube.com





ФОТО: скриншот с youtube.com

ФОТО: скриншот с youtube.com

О Филиппе Киркорове

Шихман спросила, слышал ли он в последнее время что-то о Диме Билане. Дизайнер признался, что нет. А вот Филиппа Киркорова забыть трудно:

"А как его забудешь, если он все время в Instagram тегает меня. 3

Когда я в первый раз его увидел, то подумал: "Ой, а что это за сумасшедший чувак?". Он такого огромного роста. Он как подошел, как обнял, как сжал меня. Но если серьезно, то у Филиппа доброе сердце, он юморной. Большое сердце. Он всегда на связи. Я могу позвонить ему по каким-то пустякам. Знаете, в шоу-бизнесе вообще редко встретишь человека с таким огромным сердцем.

Русских девушек легко узнать за границей?

Ирина призналась, что многие часто узнают в ней русскую, и так и спросила: "Что в нас не так?".

Филипп отметил, что он бы по Ирине этого не сказал, но прокомментировал вопрос:

"Россия - это страна, где люди в экстремально короткие сроки сколотили целое состояние. И это как дети, которые оказались в магазине сладостей. И они, путешествуя по миру, стали скупать ну просто все, что видят. Расточительность стала вашей фишкой. А сегодня другая ситуация - русские девушки выглядят гораздо более стильными и привлекательными, чем девушки из Европы. Их наряд более модный, с большим вкусом, чем в других странах мира. (...)".

Дизайнер отметил, что сейчас время глобализации и все в мире слушают одну и ту же музыку, смотрят те же фильмы, потому по крайней мере ему сложнее отличать русских.