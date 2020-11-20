Яна Рудковская говорила, что дизайнер Филипп Плейн ухаживал за ней. Похоже, это неправда

Сегодня, 20 ноября, на канале "А поговорить?" вышло интервью Ирины Шихман с дизайнером Филиппом Плейном. Они обсудили, был ли у него роман с Яной Рудковской, а также с кем из звезд российского шоу-бизнеса он знаком и кого помнит.
Филипп Плейн (или Пляйн) - модный дизайнер из Германии. Под его именем выпускаются женская, мужская и детская линии одежды, а также коллекция украшений, аксессуаров и предметов интерьера. Среди его клиентов - голливудские звезды. Главные элементы отделки - черепа и стразы Сваровски.
Впервые в Москве дизайнер, по его словам, оказался в 2008-м или 2009-м. На вопрос о том, кого он помнит из российских знаменитостей, он мгновенно ответил "Яна", подразумевая Яну Рудковскую.
"Это забавная история. У меня были друзья, которые приехали по работе в Москву. Это два парня, один из них - фотограф, а другой - музыкальный продюсер. Фотограф тогда снимал обложку альбома для Димы Билана, который выходил сразу после его победы на "Евровидении". И это было большое дело для России. Мы тогда разодели его всего в Calvin Clain, дали ему всю одежду. Так и познакомился я с Яной, а затем последовало знакомство с Филиппом Киркоровым, который подхватил этот тренд. А потом еще был Тимати. Он тоже начал одеваться в мою одежду. И знаете, получился конфуз, потому что иногда они (Тимати и Киркоров. - Прим.ред.) одевались в одно и то же и это было немного странно.
Был ли роман с Рудковской?
"Яна - красивая женщина. Очень сильная, очень влиятельная женщина. Вот я ее встретил, ее хорошенечко узнал. Конечно, можно сказать, что у нас были какие-то взаимоотношения. Но я бы сформулировал так: скорее, мы были просто друзьями".
Видео: Яна Рудковская о романе с Филиппом Плейном в интервью от 24 сентября
Ирина спросила, в курсе ли он, что Яна в СМИ "не отнекивалась" от их романа. Мужчина ответил весьма уклончиво:
"Так. Я не говорю по-русски, не смотрю российское телевидение, не читаю журналов. (...) Ну однозначно это была дружба, потому что ей нужна была поддержка. Она тогда разводилась с мужем. Вы должны понимать - судебные распри, борьба за детей, опеку над ними. Я подразумеваю, что это был невероятно тяжелый период и, конечно, были нужны знаменитые друзья. (...) И еще момент: там был очень богатый и влиятельный муж, и чтобы противостоять ему - требовались силы, нервы и авторитет. Она не сдавалась и боролась за свои права. Но для этого нужно было привлекать определенное внимание прессы, иначе она бы не выиграла".
В свою очередь, Яна ответила в своем Telegram-канале:
К слову, в комментариях под видео люди не сдерживаются:
О Филиппе Киркорове
Шихман спросила, слышал ли он в последнее время что-то о Диме Билане. Дизайнер признался, что нет. А вот Филиппа Киркорова забыть трудно:
"А как его забудешь, если он все время в Instagram тегает меня.
Когда я в первый раз его увидел, то подумал: "Ой, а что это за сумасшедший чувак?". Он такого огромного роста. Он как подошел, как обнял, как сжал меня. Но если серьезно, то у Филиппа доброе сердце, он юморной. Большое сердце. Он всегда на связи. Я могу позвонить ему по каким-то пустякам. Знаете, в шоу-бизнесе вообще редко встретишь человека с таким огромным сердцем.
Русских девушек легко узнать за границей?
Ирина призналась, что многие часто узнают в ней русскую, и так и спросила: "Что в нас не так?".
Филипп отметил, что он бы по Ирине этого не сказал, но прокомментировал вопрос:
"Россия - это страна, где люди в экстремально короткие сроки сколотили целое состояние. И это как дети, которые оказались в магазине сладостей. И они, путешествуя по миру, стали скупать ну просто все, что видят. Расточительность стала вашей фишкой. А сегодня другая ситуация - русские девушки выглядят гораздо более стильными и привлекательными, чем девушки из Европы. Их наряд более модный, с большим вкусом, чем в других странах мира. (...)".
Дизайнер отметил, что сейчас время глобализации и все в мире слушают одну и ту же музыку, смотрят те же фильмы, потому по крайней мере ему сложнее отличать русских.
Видео: Выпуск "А поговорить?" с Филиппом Плейном