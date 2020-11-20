В новейшем исследовании назван период, когда коронавирус наиболее заразен

Согласно новейшему исследованию, новый коронавирус становится наиболее заразным в течение пяти дней с момента появления симптомов. Авторы исследования пришли к выводу, что эффективный контроль над заболеванием возможен, если пациент оказывается изолированным сразу после появления первых симптомов, сообщает BBC.
Исследование, опубликованное в академическом журнале Lancet Microbe, показывает, что большинство вирусных частиц было обнаружено у пациентов вскоре после заболевания. Кроме того, вирус способен размножаться до девяти дней после появления симптомов.
Заражает ли пациент других и в какой мере, зависит от ряда факторов, таких как концентрация вируса в его организме и его способности размножаться.
Несколько исследований показали, что переносчики наиболее заразны незадолго до появления симптомов и в первую неделю после их появления.
Статья, опубликованная Lancet Microbe, представляет собой обобщение 79 глобальных исследований.
В исследовании не анализировались бессимптомные случаи инфекции. Однако авторы указывают на несколько исследований, согласно которым инфицированные люди могут распространять вирус до появления симптомов, поэтому считается, что бессимптомные инфицированные люди также могут заразить других.