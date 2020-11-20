В новейшем исследовании назван период, когда коронавирус наиболее заразен

Исследование, опубликованное в академическом журнале Lancet Microbe, показывает, что большинство вирусных частиц было обнаружено у пациентов вскоре после заболевания. Кроме того, вирус способен размножаться до девяти дней после появления симптомов.

Заражает ли пациент других и в какой мере, зависит от ряда факторов, таких как концентрация вируса в его организме и его способности размножаться.

Несколько исследований показали, что переносчики наиболее заразны незадолго до появления симптомов и в первую неделю после их появления.

Статья, опубликованная Lancet Microbe, представляет собой обобщение 79 глобальных исследований.