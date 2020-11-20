Пт, 20.11.2020
Задачей Лукашенко, как уходящего диктатора, является разъединить людей, создать противоречия в гражданском обществе. Он хочет подобрать часть общества, которая была бы готова вместе с силовиками и иногда вместо силовиков совершать грязные дела. Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета
Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

В новейшем исследовании назван период, когда коронавирус наиболее заразен

ФОТО: Shutterstock

​Согласно новейшему исследованию, новый коронавирус становится наиболее заразным в течение пяти дней с момента появления симптомов. Авторы исследования пришли к выводу, что эффективный контроль над заболеванием возможен, если пациент оказывается изолированным сразу после появления первых симптомов, сообщает BBC.

Исследование, опубликованное в академическом журнале Lancet Microbe, показывает, что большинство вирусных частиц было обнаружено у пациентов вскоре после заболевания. Кроме того, вирус способен размножаться до девяти дней после появления симптомов.

Заражает ли пациент других и в какой мере, зависит от ряда факторов, таких как концентрация вируса в его организме и его способности размножаться.

Несколько исследований показали, что переносчики наиболее заразны незадолго до появления симптомов и в первую неделю после их появления.

Статья, опубликованная Lancet Microbe, представляет собой обобщение 79 глобальных исследований.

В исследовании не анализировались бессимптомные случаи инфекции. Однако авторы указывают на несколько исследований, согласно которым инфицированные люди могут распространять вирус до появления симптомов, поэтому считается, что бессимптомные инфицированные люди также могут заразить других.

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