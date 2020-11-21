Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым в декабре грозит опасность

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на последний месяц 2020 года и выделил в нем три знака зодиакального круга, представителям которых стоит быть осторожнее - можно столкнуться с серьезными неприятностями.
Все проблемы этих людей придут со стороны. Какие же опасности могут их подстерегать и как с ними справляться?
Как говорят звезды, у Близнецов главные трудности возникнут на работе. И они усугубятся, если представители этого знака Зодиака будут безответственно относиться к ней.
- тогда неприятности обойдут их стороной. А родные и друзья помогут в решении проблем.
На Дев в декабре неприятности повалятся со всех сторон. Представителям этого знака Зодиака придется ответить даже за ошибки, которые они совершили в далеком прошлом. Причем "притягивать" неприятности к себе станет и окружение Дев. Они даже захотят начать решать проблемы близких. Однако этого делать нельзя - так можно подставить под удар свой успех.
Родные и друзья прекрасно смогут справиться с неприятностями сами, поэтому астролог советует представителям данного знака заниматься своими проблемами, и прежде всего - финансовыми.
Декабрь - лучшее время для избавления от долгов.
Рыб Павел Глоба предупреждает, что совсем скоро им придется срочно решать давно отложенные проблемы. В декабре на них навалятся еще и разного рода бытовые неприятности, которые будут сильно раздражать.
пишет volkovysk.by.