Прогноз Василисы Володиной на 2021 год: самое важное для всех, а для кого-то - особенно

Известный российский астролог Василиса Володина опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором на основании своего прогноза на 2021 год выделила главное из того, что он принесет всем нам.
"В деталях, конечно же, не расскажешь - по дням, сферам, темам, отраслям - в один прогноз все не вместится. Мы поговорим только о самом важном", - обратилась Василиса Володина к своим подписчикам.
- отмечает астролог.
Да, не все будет просто, но следующим по своей фундаментальности, по серьезности происходящего, по тому, как будет меняться мир, станет только 2025 год.
"Давайте считать, что между мятежным и сложным 2020-м и 2025-м у нас есть небольшая передышка", - говорит Василиса Володина, но при этом добавляет, что если серьезно, то 2021 и 2022 годы станут продолжением и явят нам последствия 2020-го - в экономике, политике и во всех остальных жизненных сферах.
Определенные астрологические факторы сделают особенно важными некоторые периоды будущего года - это январь-февраль, конец мая и июнь, а также конец ноября и декабрь.
Василиса Володина предполагает, что 2021 год принесет много народных волнений - даст о себе знать столкновение консервативности Сатурна и бунтарства Урана, хотя и не столь явное, как в 2020-м.
"Грядущий квадрат Сатурна и Урана именно про это - про изменения в обществе: и политические, и экономические, и общественные, которые назрели. Они не будут приятными, потому что в разрушении старого всегда есть какая-то странная, неприятная нота. Но они неизбежны и к ним лучше подстроиться", - считает астролог.
Основной тенденцией года будет прекрасная возможность менять старое, но делать это не революционными методами, не сметая до основания то, что уже отжило или не имеет право на эту жизнь, а мягко выстраивая новое. И это касается не только общих процессов, но и личных.
Но при этом рекомендует не бежать впереди паровоза, не рушить все (это имеет смысл, только если вам уже нечего терять). Сначала надо продумать все изменения - они должны быть логичными, целесообразными, - и тогда уже действовать.
"Например, вам не нравится ваш уровень достатка и хочется поменять работу. Неправильным шагом в 2021 году будет бросить ее, собрать вещи и бежать куда глаза глядят в другой город. Правильным будет поменять образование, если по вашему профилю специалисты не требуются, или найти себе работу дистанционно, подыскать через интернет другие возможности, изучить, куда можно будет переехать, а уж потом срываться с насиженного места", - рекомендует эксперт.
Еще один важный совет на грядущий год от Василисы Володиной:
Постарайтесь не попасться на удочку этой пары планет и благодаря здравому смыслу держать эмоции в узде".
Кроме того, по словам астролога, в 2021 году каждому важно понять, что в его жизни лишнее, от чего можно отказаться, что устарело, а в чем нужно двигаться вперед. Сидеть на месте не получится.
А еще важный завет 2021 года - "судьба не улыбается дважды". "Не упускайте счастливые шансы.
Второй раз она не появится. Вот это, пожалуй, основное для всех, для обывателей, скажем так, обычных людей", - отмечает астролог.
В своем прогнозе Василиса Володина коснулась и главных моментов, связанных с нестабильностью экономики, а также назвала тех, для кого 2021 год будет особенно важен. Это Водолеи, Близнецы, Тельцы и Стрельцы. Кроме того, основные события года затронут Львов и Скорпионов, а также тех, кто родился в конце января и начале февраля совершенно любого года, в конце апреля и начале мая, в конце июля - начале августа и в конце октября - начале ноября. У этих людей будут происходить самые яркие события, связанные с изменением их жизненного пути - настоящая ломка прошлого, но и взможность сдвинуться вперед".
Те, кто родился с 1986 по 1989 год: у этих людей есть огромные финансовые и личные риски. Им нужно беречь себя в течение всего года.
Еще одна группа людей - с 1959 по 1963 год рождения: эти люди повиснут между небом и землей в 2021 году (символически, конечно). В их жизни важные процессы будут затормаживаться, зависать, им сложно будет продвигаться вперед, ожидаемое долго не будет получаться, они могут либо витать в облаках, либо находиться в очень напряженной неопределенности.
Подробнее - на видео Василисы Володиной: