Прогноз Василисы Володиной на 2021 год: самое важное для всех, а для кого-то - особенно

Кроме того, по словам астролога, в 2021 году каждому важно понять, что в его жизни лишнее, от чего можно отказаться, что устарело, а в чем нужно двигаться вперед. Сидеть на месте не получится.

Ели шанс, внезапная возможность появляется, не надо медлить - именно 2021 год про то, что возможность надо схватить быстро.

Второй раз она не появится. Вот это, пожалуй, основное для всех, для обывателей, скажем так, обычных людей", - отмечает астролог.

В своем прогнозе Василиса Володина коснулась и главных моментов, связанных с нестабильностью экономики, а также назвала тех, для кого 2021 год будет особенно важен. Это Водолеи, Близнецы, Тельцы и Стрельцы. Кроме того, основные события года затронут Львов и Скорпионов, а также тех, кто родился в конце января и начале февраля совершенно любого года, в конце апреля и начале мая, в конце июля - начале августа и в конце октября - начале ноября. У этих людей будут происходить самые яркие события, связанные с изменением их жизненного пути - настоящая ломка прошлого, но и взможность сдвинуться вперед".

Те, кто родился с 1986 по 1989 год: у этих людей есть огромные финансовые и личные риски. Им нужно беречь себя в течение всего года.

Еще одна группа людей - с 1959 по 1963 год рождения: эти люди повиснут между небом и землей в 2021 году (символически, конечно). В их жизни важные процессы будут затормаживаться, зависать, им сложно будет продвигаться вперед, ожидаемое долго не будет получаться, они могут либо витать в облаках, либо находиться в очень напряженной неопределенности.