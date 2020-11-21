Сб, 21.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Даугавпилсе в многоэтажном доме взорвался газовый баллон - пострадал человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 21 ноября, около 7:30 утра в одном из многоквартирных домов Даугавпилса взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

VUGD получила сообщение о том, что в одной из квартир дома произошел взрыв и идет дым из окон. В результате взрыва загорелась кухня, деформировалась одна из стен.

Пострадал один человек, который передан медикам скорой помощи, а еще пять человек эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 48 вызовов, в том числе 16 на пожары.

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