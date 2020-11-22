Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов

Адвокаты Трампа настаивали на признании недействительными нескольких тысяч бюллетеней, которые были присланы в избирательные комиссии по почте.

Иск президента был отклонен без права повторной подачи.

Команда Трампа уже заявила, что планирует обжаловать решение об отклонении иска. При необходимости они готовы обращаться в Верховный суд.

Ожидается, что уже в этот понедельник, 23 ноября, результаты выборов в Пенсильвании будут утверждены официально.

Штат Пенсильвания является одним из нескольких штатов, где отрыв победившего на выборах кандидата Джо Байдена от Трампа оказался очень небольшим.

По итогам выборов президента США Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп - 232.

Запрет на пересчет голосов в Пенсильвании по факту не оставляет Трампу шансов на победу даже при условии, что все другие иски, которые до сих пор не рассмотрены, будут удовлетворены.