Встреча Пуце и Мичеревскиса в кафе - мотивирующий разговор или передача денег?

Передача de facto располагает перепиской между Пуце и Мичеревскисом трехлетней давности, которая связана со встречей этих двоих в кафе Cidonija. Оба участника объясняют это совершенно по-разному. Временный лидер партии Ивар Иябс, который обвинил Мичеревскиса в распространении ложных новостей ранее на этой неделе, после прочтения переписки заявил de facto, что больше не знает, что и думать.

В минувшую субботу LA объявила о выходе Юриса Пуце из партии и объединения "Для развития/За!". Это бросило тень на, что написал в Twitter Мичеревскис. На просьбу объяснить, почему он поддержал партию, которую планировал покинуть в этом году, щедрыми членскими взносами, депутат Рижской думы заявил в Twitter - это был не он сам, а "деньги, принесенные Эдгаром". Эдгар Яунупс, член правления LA, также отреагировал на запись, предложив Мичеревскису обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Мичеревскис сказал, что он это сделал, и в той мере, в какой, по его мнению, это не помешало бы KNAB, он также прокомментировал свои утверждения. "Тогда я просто обратил на это внимание. Мне просто позвонил Юрис Пуце, ​​сказал, что мне нужно срочно встретиться. И почему-то это было в то время в кафе, и, ничего не объясняя, он дал мне наличные под столом и сказал, что их следует считать членскими деньгами - такой очень большой членский взнос - потому что на такие взносы обращают меньше внимания. И в тот момент я был так ошеломлен, что практически ничего не ответил и ничего не сказал", - говорит Мичеревскис.

Мичеревскис также переслал de facto телефонную переписку с Пуце от 12 июня 2017 года. Тогдашний лидер партии у Мичеревскиса спрашивает, можно ли его "поймать на 10 минут". На сообщение Мичеревскиса, что он ждет в кафе Cidonija, Пуце ответил, что сейчас будет. Следующее сообщение от Пуце - это реквизиты LA, номер банковского счета и инструкция написать "Членский взнос на 2017 год" в платежном поручении. На следующий день, 13 июня, Мичеревскис впервые перевел LA свой членский взнос в размере 2000 евро, согласно партийной финансовой базе данных, которую ведет KNAB. Вечером того же дня Пуце пишет Мичеревскису: "Спасибо!".

Пуце категорически отрицает передачу Мичеревскису наличных: "Ничего подобного не было, по крайней мере, я точно не знаю ничего такого. Я никогда не делал ничего подобного". Версия Пуце о том, как интерпретировать переписку 2017 года о встрече в кафе, радикально отличается от того, что сказал Мичеревскис.

На вопрос, встречался ли, согласно его версии, бывший глава LA с Мичеревскисом, чтобы убедить его, что ему нужно заплатить две тысячи евро в качестве членского взноса, Пуце отвечает: "Я никогда не говорил ему, какую именно сумму переводить, никогда. Я предлагаю участникам самим оценить, сколько они могут позволить себе внести свой вклад, каков их доход, но также, конечно, обозначил, что необходимо. Здесь следует отметить, что три года назад Мичеревскис не был особенно богатым. de facto убедился, что в декларации, которую он подал в то время, когда он стал депутатом Рижской думы, Мичеревскис указал накопления в размере около трех с половиной тысяч евро.

Пуце осознает, что недавно он публично обманывал, поэтому теперь ему можно не поверить, но на этот раз Мичеревскис определенно не прав. 1

Неделю назад, когда Пуце подал в отставку с поста главы "Для развития Латвии", исполняющим обязанности председателя правления партии был назначен член Европарламента Ивар Иябс, вступивший в партию год назад. Он также как Пуце и Яунупс, на этой неделе он назвал Мичеревскиса распространителем ложных новостей.

Однако после того, как de facto показала переписку, Иябс уже не столь категоричен в своей оценке: "На данный момент несколько поспешно говорить об этом факте из его переписки. Но, так сказать, намек и направление, в котором он движется, крайне неприятны, и поэтому необходимо как можно быстрее и яснее развеять опасения, что это не просто что-то, что придумал Мичеревскис, а что за этим стоит нечто большее. Я думаю, что достаточно людей (...) могли бы попытаться сделать такие предположения".