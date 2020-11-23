На 59 году жизни умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

"Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сказал собеседник ТАСС из пресс-службы "РЖД".

Как сообщает РИА "Новости", в августе Зимина госпитализировали, с тех пор он находился в одном из военных госпиталей в Москве.

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

"Ведомости" напоминают, что в 2003 году Виктор Зимин был избран депутатом Верховного совета Республики Хакасия, в 2007 году стал депутатом Госдумы. Также он занимал пост главы Хакасии с 2009 по 2011 гг., затем - с 2013 по 2018 гг.

Виктор Зимин и Владимир Путин, 2017 год ФОТО: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin