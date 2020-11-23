На 59 году жизни умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

В Москве на 59 году жизни скончался бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин, сообщают российские информационные агентства.
"Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сказал собеседник ТАСС из пресс-службы "РЖД".
Как сообщает РИА "Новости", в августе Зимина госпитализировали, с тех пор он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
"Ведомости" напоминают, что в 2003 году Виктор Зимин был избран депутатом Верховного совета Республики Хакасия, в 2007 году стал депутатом Госдумы. Также он занимал пост главы Хакасии с 2009 по 2011 гг., затем - с 2013 по 2018 гг.
С февраля 2019 года Зимин занимал должность замглавы "РЖД".