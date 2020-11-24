На асфальт проливается кровь, а Лукашенко ждет зимы

Арестовано множество признанных в стране педагогов. В условиях второй волны пандемии в течение одного дня задержано 60 медиков. После задержаний и избиений с асфальта улиц городов Беларуси до сих пор невозможно отмыть кровь.

В свою очередь Лукашенко ждет, пока придет зима и надеется, что зимой из-за низкой температуры протесты просто утихнут.

То, что власть старается преподнести как диалог, в настоящих условиях будет имитацией, указывает политик и общественный деятель, член Главного состава Координационного совета Валерий Мацкевич, и перечисляет условия оппозиции для начала реального диалога.

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Он указывает: "Со стороны гражданского общества и того, что мы называем оппозицией, прозвучало три требования. Свобода для политических заключенных, прекращение насилия по отношению к демонстрантам на улицах Минска, возможность использовать свои конституционные права и выражать свою позицию. А также главное требование – проведение новых, честных и демократических выборов".

"Мы понимаем, что имеется потенциально возможная зона соглашения, куда неизбежно нужно включить вышеупомянутые три пункта, поскольку каким может быть диалог, если совершаются преступления против человечества. Каким может быть диалог о каких-то реформах, когда у нас имеются политически заключенные и людей на улицах избивают, насилуют и уродуют", - характеризует ситуацию В. Мацкевич.

Он также подчеркивает - жители Беларуси ожидали и надеялись, что Лукашенко все-таки будет готов признать, - не все задержанные должны быть осуждены по политическим мотивам. Из всех политически осужденных Лукашенко мог освободить хотя бы 10, - ключевых фигур, руководителей политических партий, кандидатов в президенты, лидеров штабов, основываясь на международные гарантии или под залог, чтобы они могли готовиться к дискуссии за круглым столом, комментирует Мацкевич.

Он указывает на еще один аспект, который свидетельствует о реальном отношении Лукашенко к потенциальному диалогу с обществом и оппозицией. "В Беларуси около двух с половиной тысяч заявлений в Следовательском комитете о пытках, жестокости, увечьях, изнасилованиях.

Даже если не все нарушения силовых структур были бы классифицированы как уголовные дела, хотя бы 10 дел, которые самые кричащие и доказуемые, по приказу Лукашенко могли бы быть возбуждены.

Так как у нас почти 20 000 задержанных, на которых заведены административные дела. Насколько помню, возбуждено более 600 уголовных дел, по поводу массовых беспорядков, более чем 50 уголовных дел по якобы угрозе работникам правопорядка. Ну тогда давайте создадим какое-то равновесие, выставляя в противовес дела, которые начаты в связи пытками и жестокость по отношению к гражданам Беларуси. Но таких, увы, нет", - ситуацию в стране характеризует представитель Координационного совета.

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"Тогда каковой является ситуация перед диалогом? Небывалое количество арестов, повышение ответственности за участие в массовых акциях, дополнительная административная ответственность, более широко применяемая уголовная ответственность. Дела фабрикуются, людей заставляют подписывать признания в якобы сопротивлении милиции. Учителя, врачи взяты под стражу, усиливается насилие. И в такой момент нам говорят – создадим диалог!

Мы отвечаем – хорошо, но освободите хотя бы ведущих политически заключенных. Но им продлевают только сроки. Вот такая здесь атмосфера.

Такая обстановка в преддверии дискуссии за круглым столом, которую они пытаются представить как "национальный круглый стол", - указывает Мацкевич.

"Если Лукашенко уверен, что нужно соблюдать международные права, на выборах на самом деле получил поддержку 80% граждан и их не фальсифицировал, то можно начинать с приглашения группы международных экспертов, которые расследовали бы все вышеупомянутые пункты о насилии, убийствах и основании других правонарушений. На данный момент мы видим, что ситуация только больше накаляется, репрессии усиливаются, поэтому, на наш взгляд, то, что власть пытается преподнести как диалог, будет имитацией. Эта имитация является неловкой постановкой, и неясно, кому Лукашенко старается это продать", - делает вывод Мацкевич.

Более подробно о ситуации в Беларуси узнаете в третьем видео-комментарии, приготовленном Валерием Мацкевичем (видео снято 9 ноября).

Видео: Комментарий Валерия Мацкевича