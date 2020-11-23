Covid-19 может негативно повлиять на статистику преступлений на сексуальной почве

Как указал руководитель Государственной службы пробации (VPD) Михаил Папсуевич, более 70% таких преступлений совершается в отношении несовершеннолетних. В настоящее время из-за Covid-19 многие школьники вынуждены учиться удаленно и больше времени проводят в интернете, и преступники могут это использовать в своих интересах.

Он отметил, что одним из важнейших факторов преступлений на сексуальной почве является социальная изоляция, и сегодня это дополнительный риск, способствующий совершению таких преступлений.

"Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома", - сказал руководитель VPD.

За десять месяцев этого года Госполиция зарегистрировала 40 случаев растления, 25 случаев понуждения несовершеннолетних к действиям сексуального характера и 151 преступление в сфере детской порнографии. В целом зарегистрировано 216 преступлений, тогда как за тот же период прошлого года - 248 преступлений.

За изнасилование несовершеннолетних в этом году возбуждено 30 уголовных дел по 68 эпизодам. В прошлом году за десять месяцев было возбуждено 32 уголовных дела по 32 эпизодам.

Как отметил начальник Госполиции Арманд Рукс, тенденция преступности на сексуальной почве не уменьшается, а с учетом технического прогресса жертвами таких преступлений становятся дети все более младшего возраста. Это объясняется широкой доступностью интернета и смартустройств, поэтому большое значение имеет разъяснение родителями и образовательными учреждениями рисков общения в интернете.

Как отметил Рукс, хотя госорганы в последние годы улучшили координацию мер по борьбе с такими преступлениями, в настоящее время нельзя утверждать, что проблема устранена.

"У нас по-прежнему очень много преступлений против нравственности и половой неприкосновенности. Существует очень высокая латентность, а распространение детской порнографии в интернете - это темная область, где совершается очень много преступлений и в Латвии, и во всем мире, так как преступникам интернет дает возможность оставаться анонимными", - сказал начальник Госполиции.

Если удастся создать киберполицию и увеличить ресурсы для изучения интернет-среды, появится больше раскрытых случаев оборота детской порнографии и выявления виновных, отметил Рукс.

Начальник Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре сообщила, что в настоящее время в тюрьмах содержатся 336 осужденных за преступления на сексуальной почве.