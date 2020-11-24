Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену, но не намерен признавать поражение

Избранный президент во вторник лично объявит о первых назначениях в своей администрации Getty Images

Команда переходного периода Джо Байдена была сформирована еще в середине лета, но без подписи главы GSA члены этой команды не могут получить доступа к офисам в федеральных зданиях в Вашингтоне, необходимую для работы оргтехнику и финансирование в размере $7,3 млн.

Одновременно команда избранного президента должна получить пропуска, дающие право прохода во все без исключения федеральные ведомства. Обычно до инаугурации члены переходной группы проводят встречи с руководителями всех правительственных агентств и министерств, формируя график будущей работы и определяя приоритеты. Кроме этого, решение главы Агентства позволяет команде Джо Байдена получить доступ к секретной информации, а спецслужбы США могут начать проверку кандидатов, предложенных на должности в новой администрации.

Как отреагировал Трамп?

Менее чем через час после того, как американские СМИ опубликовали письмо главы GSA, Дональд Трамп опроверг слова руководительницы собственного федерального агентства, заявив в своем "Твиттере", что это именно он отдал распоряжение о начале процесса передачи власти. Президент особо подчеркнул, что в последние недели Мерфи "подвергалась нападкам и оскорблениям" из-за занятой ей позиции, и он не хочет, чтобы угрозы в ее адрес, в адрес ее семьи и сотрудников GSA продолжались и дальше.

"В лучших интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо, в соответствии с установленными протоколами. Я также рекомендовал моей команде сделать то же самое", - написал Трамп, добавив, что он по-прежнему не намерен отказываться от попыток оспорить результаты выборов в судах.

"Мы продолжим настоящую борьбу, и я верю, что мы выиграем!" - заявил он.

Как утверждает вашингтонское издание Politico, о начале формального процесса передачи власти высокопоставленные сотрудники Белого дома узнали из "твита" президента.

При этом чиновники администрации, с которыми удалось поговорить Русской службе Би-би-си, признают, что этот шаг стал неизбежным после того, как в понедельник власти штата Мичиган официально сертифицировали результаты выборов. Согласно протоколам, утвержденным членами межпартийной комиссии, в которую входили и демократы, и республиканцы, победу в этом штате одержал Джо Байден, набрав более чем на 150 000 голосов больше, чем его оппонент.

"После решения комиссии в Мичигане у президента не осталось ни малейшей надежды на изменение исхода выборов", - пояснил собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к администрации США.

Участница протестной акции с призывом "остановить воровство". Трамп неоднократно говорил о мошенничестве при подсчете голосов на выборах. Ни одна из его претензий не подтвердилась Reuters

Последние попытки избирательного штаба Трампа опротестовать итоги выборов действительно закончились провалом. Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена. В соседнем штате Висконсин команда действующего президента оплатила пересчет в нескольких отдельных округах, но и там преимущество демократического кандидата оказалось слишком велико.

Из 36 судебных исков, поданных юристами штаба или республиканскими комитетами в разных штатах, по меньшей мере 25 были уже отвергнуты судами, как несостоятельные. Некоторые из этих решений адвокаты президентской команды все еще пытаются оспорить в апелляционных судах, но, судя по сообщениям американских СМИ, в успех уже не верит и сам Дональд Трамп.

Минувшие выходные действующий глава Белого дома провел, критикуя усилия собственных юристов. Как пояснил один из участников совещаний у президента, большинство советников Трампа рекомендовали президенту признать поражение.