Начальника службы безопасности Apple подозревают в попытке дать взятку полиции айпадами

Как сообщил офис окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии, Мойер обещал подарить шерифам 200 айпадов, в обмен на несколько разрешений на ношение оружия для сотрудников Apple.

Как сообщил его адвокат, мужчина категорически отрицает свою вину и уверен, что его оправдают.

По словам адвоката, Apple действительно собиралась передать планшеты полиции и обращалась за разрешениями на ношение оружия, но между этими двумя событиями нет никакой связи.