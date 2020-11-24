Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Начальника службы безопасности Apple подозревают в попытке дать взятку полиции айпадами

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Начальника службы безопасности Apple Томаса Мойера подозревают в попытке дать взятку полицейским, сообщает "Медуза".

Как сообщил офис окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии, Мойер обещал подарить шерифам 200 айпадов, в обмен на несколько разрешений на ношение оружия для сотрудников Apple.

Как сообщил его адвокат, мужчина категорически отрицает свою вину и уверен, что его оправдают.

По словам адвоката, Apple действительно собиралась передать планшеты полиции и обращалась за разрешениями на ношение оружия, но между этими двумя событиями нет никакой связи.

Apple сообщила, что провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких нарушений.

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