Начальника службы безопасности Apple подозревают в попытке дать взятку полиции айпадами

Начальника службы безопасности Apple Томаса Мойера подозревают в попытке дать взятку полицейским, сообщает "Медуза".
Как сообщил офис окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии, Мойер обещал подарить шерифам 200 айпадов, в обмен на несколько разрешений на ношение оружия для сотрудников Apple.
По словам адвоката, Apple действительно собиралась передать планшеты полиции и обращалась за разрешениями на ношение оружия, но между этими двумя событиями нет никакой связи.
Apple сообщила, что провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких нарушений.