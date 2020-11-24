Блогерши из Instagram ради хайпа "поменялись" детьми, чем сильно разозлили пользователей

Внезапно все 11 блогерш встревоженно объявили в своих сториз в Instagram о том, что они потеряли своих дочерей и сыновей: девушки показали видео, на которых запечатлены младенцы, родителями которых являются не они.

В финале истории мамы показали склеенное из множества кусочков видео, во время которого каждая из них держит в руках якобы одного и того же ребенка. В итоге ребенок возвращается к своей настоящей матери.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Естественно, на самом деле блогеры не менялись детьми. Мамы как минимум живут в разных городах, все видео были сделаны при помощи монтажа.

Однако подписчицы не оценили оригинальной и странной задумки "инстамам".

Другие мамы, которые были подписаны на известных блогерш, бросились писать негативные комментарии, а также жалобы на контент, оскорбляющий чувства. В результате попытка мам-блогеров завоевать большее количество подписчиков обернулась провалом: их сториз заблокировали.

По словам блогерш, "на них наслали ботов", которые и пожаловались на этот контент.

Катя Конасова пояснила, что все намного проще:

"Кто смотрит "инстамамочек"? Правильно, другие "инстамамочки". И когда ты вся такая уставшая, неспавшая, нежравшая, несравшая после исполнения, черт его возьми, тяжелого материнского долга, по-быстрому заглядываешь в милые мамские сториз и видишь, как блогерши как горячую картоху перекидывают чужих пузожителей в чужие Instagram - ты что делаешь? Правильно - пишешь "душевное" сообщение (...) и нажимаешь кнопочку "Пожаловаться".