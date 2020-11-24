Одна-две бутылки пива помогают заснуть - так ли это? Фармацевт о нездоровых пищевых привычках

Эксперты отмечают, что, хоть с нездоровым питанием чаще ассоциируется люди с проблемами избыточного веса, нездоровые пищевые привычки могут быть не столь очевидными - визуально здоровые люди также могут увлекаться несбалансированным и нездоровым питанием.

Результаты исследования показывают, что женщины стараются питаться здоровее мужчин - из тех жителей, которые отметили, что имеют нездоровые пищевые привычки, 29% составляли мужчины, а 18% - женщины. На вопрос о конкретных "грехах" здорового питания 11% жителей отметили, что они сверх меры увлекаются сладостями, чаще - женщины (14%), реже - мужчины (8%). Аналогичные результаты наблюдались и в вопросе чрезмерного употребления мучных изделий в пищу - в целом избыточно в пищу их употребляют 10% опрошенных, чаще всего - это тоже женщины. В свою очередь, чрезмерное употребление газированных и подслащенных напитков более характерно для мужчин - если в целом 6% отметили, что ежедневно употребляют слишком много этих напитков, то 8% из них были мужчины, а 3% – женщины.

На вопрос о соблюдении различных рекомендаций по здоровому образу жизни 43% респондентов указали, что стараются питаться более здоровой пищей - балансируют меню и следят за количеством потребляемых калорий. В целом 40% опрошенных стараются ограничить также и ежедневное потребление сахара, а 33% - соли. Еще 31% жителей указали, что стараются избегать употребления различных полуфабрикатов, а 44% - что выпивают не менее 1-1,5 л воды в день.

Анния Альбертыня, специалист по питанию Центра здоровья Willow Med, говорит, что люди, которые приходят на консультацию по вопросам питания, хорошо информированы, однако, совершенно иное применять знания в повседневной жизни.

"На практике наблюдала привычку, когда клиенты в рабочие дни стараются придерживаться основных принципов здорового питания в будние дни, подчас даже с благими намерениями "накапливая" калории, рекомендуемое количество сахара и соли на выходные. А потом наступают суббота, воскресенье, и съедается упаковка мороженого. Однако так делать не следует, потому что организм не может распределить съеденное за раз на несколько дней. Думая о здоровье и благополучии в долгосрочной перспективе, рекомендуется придерживаться рекомендованных 25 граммов сахара и до пяти граммов соли в день", - поясняет специалист.

Расстройства пищевого поведения могут поразить любого

Так же, как нездоровые пищевые привычки могут быть у любого человека, так расстройства пищевого поведения могут поразить любого, независимо от пола, возраста или телосложения. Одним из наиболее распространенных типов расстройства пищевого поведения сегодня является переедание, в том числе вызванное психоэмоциональным состоянием человека компульсивное переедание, в просторечии также называемое приступами обжорства. Для таких случаев характерен неконтролируемый прием пищи, чтобы справиться с негативными эмоциями или стрессовыми ситуациями в жизни. 7% опрошенных Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka также признают, что склонны регулярно переедать.