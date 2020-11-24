Одна-две бутылки пива помогают заснуть - так ли это? Фармацевт о нездоровых пищевых привычках

Результаты последнего исследования "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka" показывают, что каждый пятый житель Латвии (23%) имеет нездоровые пищевые привычки и признает их как свою вредную привычку.
Эксперты отмечают, что, хоть с нездоровым питанием чаще ассоциируется люди с проблемами избыточного веса, нездоровые пищевые привычки могут быть не столь очевидными - визуально здоровые люди также могут увлекаться несбалансированным и нездоровым питанием.
Результаты исследования показывают, что женщины стараются питаться здоровее мужчин - из тех жителей, которые отметили, что имеют нездоровые пищевые привычки, 29% составляли мужчины, а 18% - женщины. На вопрос о конкретных "грехах" здорового питания 11% жителей отметили, что они сверх меры увлекаются сладостями, чаще - женщины (14%), реже - мужчины (8%). Аналогичные результаты наблюдались и в вопросе чрезмерного употребления мучных изделий в пищу - в целом избыточно в пищу их употребляют 10% опрошенных, чаще всего - это тоже женщины. В свою очередь, чрезмерное употребление газированных и подслащенных напитков более характерно для мужчин - если в целом 6% отметили, что ежедневно употребляют слишком много этих напитков, то 8% из них были мужчины, а 3% – женщины.
На вопрос о соблюдении различных рекомендаций по здоровому образу жизни 43% респондентов указали, что стараются питаться более здоровой пищей - балансируют меню и следят за количеством потребляемых калорий. В целом 40% опрошенных стараются ограничить также и ежедневное потребление сахара, а 33% - соли. Еще 31% жителей указали, что стараются избегать употребления различных полуфабрикатов, а 44% - что выпивают не менее 1-1,5 л воды в день.
Анния Альбертыня, специалист по питанию Центра здоровья Willow Med, говорит, что люди, которые приходят на консультацию по вопросам питания, хорошо информированы, однако, совершенно иное применять знания в повседневной жизни.
"На практике наблюдала привычку, когда клиенты в рабочие дни стараются придерживаться основных принципов здорового питания в будние дни, подчас даже с благими намерениями "накапливая" калории, рекомендуемое количество сахара и соли на выходные. А потом наступают суббота, воскресенье, и съедается упаковка мороженого. Однако так делать не следует, потому что организм не может распределить съеденное за раз на несколько дней. Думая о здоровье и благополучии в долгосрочной перспективе, рекомендуется придерживаться рекомендованных 25 граммов сахара и до пяти граммов соли в день", - поясняет специалист.
Расстройства пищевого поведения могут поразить любого
Так же, как нездоровые пищевые привычки могут быть у любого человека, так расстройства пищевого поведения могут поразить любого, независимо от пола, возраста или телосложения. Одним из наиболее распространенных типов расстройства пищевого поведения сегодня является переедание, в том числе вызванное психоэмоциональным состоянием человека компульсивное переедание, в просторечии также называемое приступами обжорства. Для таких случаев характерен неконтролируемый прием пищи, чтобы справиться с негативными эмоциями или стрессовыми ситуациями в жизни. 7% опрошенных Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka также признают, что склонны регулярно переедать.
"Это число могло бы быть еще больше, потому что сами люди склонны не осознавать, что, например, в стрессовых ситуациях они снижают негативные эмоции, переедая, а другие, наоборот, кушая слишком мало и редко. Более того, многие не воспринимают это как проблему, которая может вызвать последствия. Это связано с тем, что расстройства пищевого поведения чаще всего ассоциируются с людьми с избыточным весом или слишком худыми людьми.
Однако, консультируя пациентов в аптеке, мы заметили, что у визуально здоровых, стройных людей также могут быть расстройства пищевого поведения, потому что ежедневно не соблюдается регулярный, сбалансированный и умеренный режим питания, необходимый для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе.
Мы также видим и то, что о важности питания для здоровья и благополучия люди начинают задумываться только тогда, когда уже возникли проблемы со здоровьем, такие как изжога, нерегулярное опорожнение кишечника, вздутие живота и другие", - говорит фармацевт Агнесе Ритене.
Специалист по питанию Анния Альбертыня добавляет, что о проблемах с питанием чаще говорят в отношении женщин; мировая статистика также подтверждает, что женщины чаще, чем мужчины, страдают расстройствами пищевого поведения.
"Многие все еще избегают говорить на эту тему, особенно это распространено среди мужчин - проблемы бывает труднее заметить не только окружающим, но и самому мужчине. Например, двумя наиболее распространенными камнями преткновения являются большие порции, так как предполагается, что мужчина должен много есть (даже если не хочет), и моменты стресса, когда неосознанно спасения ищут в холодильнике. Первый шаг к решению - это способность распознать, какие пищевые привычки уже можно назвать расстройствами, второй шаг, в свою очередь, - принять и осознать проблему, потому что только так можно найти решение", - говорит специалист.
Здоровое питание = хороший сон
Пищевые привычки человека напрямую влияют и на качество сна, который является вторым краеугольным камнем хорошего здоровья. Хоть причины и могут быть разными, нередко улучшения можно заметить после оценки того, когда и что мы едим или пьем перед сном.
"Люди уже слышали о том, что нужно есть как минимум за 2-3 часа до сна, однако тревожной тенденцией в случае нарушений сна является употребление алкоголя. Пациенты объясняют свое поведение тем, что одна-две бутылки пива вечером помогают заснуть, но на самом деле алкоголь "нарушает" сон - чаще приходится просыпаться, больше выделяется пот, а с утра у человека чувство, что плохо выспался. Перед сном следует воздержаться от любой жидкости - даже если это вода или чай, особенно пожилым людям. Если принять жидкость незадолго до сна, может потребоваться более частое мочеиспускание (это не позволит заснуть), в также с утра можно проснуться с опухшими глазами", - объясняет Анния Альбертыня.