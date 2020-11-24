Вт, 24.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Заряд бодрости и энергии: рецепт зимнего кофе

ФОТО: Shutterstock/Ekaterina Kondratova

Зимой многим из нас недостает бодрости и энергии, потому крепкий кофе будет удачным выбором способа для перезарядки. 

Зимний кофе

Ингредиенты:

  • 1/2 столовой ложки жирных сливок;
  • 1/4 столовой ложки кофейных зерен;
  • 10 зерен зеленого кардамона;
  • 2 звездочки аниса;
  • 500 миллилитров (2,5 ст.) воды;
  • 1/3 столовой ложки сахарной пудры;
  • 1/2 столовой ложки Калуа;
  • 1/3 стакана коричневого сахара;
  • 1 столовая ложка подслащенного какао;
  • 1 чайная ложка порошка корицы.

Приготовление:

  1. Взбитые сливки нужно охладить. То же самое сделать с чашей, в которой будете готовить.
  2. Смешать кофейные зерна, кардамон, анис и пол-литра воды в кастрюле объемом 1 литр.
  3. Варить на слабом огне, пока жидкости не станет меньше вполовину.
  4. В то же время 1,5 минуты нужно взбивать сливки при помощи проволочной насадки миксера на средней или высокой скорости.
  5. Добавить сахар. Продолжать взбивать 2-3 минуты.
  6. Кофе нужно просеять, чтобы не было твердых кусочков.
  7. Смешать Калуа и коричневый сахар.
  8. Сверху полить сливками и насыпать какао с корицей. 

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