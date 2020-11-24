Заряд бодрости и энергии: рецепт зимнего кофе

Зимой многим из нас недостает бодрости и энергии, потому крепкий кофе будет удачным выбором способа для перезарядки.
Зимний кофе
Ингредиенты:
- 1/2 столовой ложки жирных сливок;
- 1/4 столовой ложки кофейных зерен;
- 10 зерен зеленого кардамона;
- 2 звездочки аниса;
- 500 миллилитров (2,5 ст.) воды;
- 1/3 столовой ложки сахарной пудры;
- 1/2 столовой ложки Калуа;
- 1/3 стакана коричневого сахара;
- 1 столовая ложка подслащенного какао;
- 1 чайная ложка порошка корицы.
Приготовление:
- Взбитые сливки нужно охладить. То же самое сделать с чашей, в которой будете готовить.
- Смешать кофейные зерна, кардамон, анис и пол-литра воды в кастрюле объемом 1 литр.
- Варить на слабом огне, пока жидкости не станет меньше вполовину.
- В то же время 1,5 минуты нужно взбивать сливки при помощи проволочной насадки миксера на средней или высокой скорости.
- Добавить сахар. Продолжать взбивать 2-3 минуты.
- Кофе нужно просеять, чтобы не было твердых кусочков.
- Смешать Калуа и коричневый сахар.
- Сверху полить сливками и насыпать какао с корицей.