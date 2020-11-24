Англия уменьшит длительность карантина при въезде

В настоящее время пассажиры, прибывающие из стран, с которыми у Англии нет транспортного коридора, должны самоизолироваться на 14 дней. С 15 декабря этот срок можно будет сократить вдвое - для этого через пять дней после окончания поездки необходимо сдать тест на коронавирус.