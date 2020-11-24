Англия уменьшит длительность карантина при въезде

C 15 декабря у прибывающих в Англию появится возможность не проходить обязательный двухнедельный карантин. Для этого необходимо будет сдать тест на Covid-19 через пять дней после приезда, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление министра транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс.
В настоящее время пассажиры, прибывающие из стран, с которыми у Англии нет транспортного коридора, должны самоизолироваться на 14 дней. С 15 декабря этот срок можно будет сократить вдвое - для этого через пять дней после окончания поездки необходимо сдать тест на коронавирус.
Возможность введения аналогичных мер рассматривают также власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.