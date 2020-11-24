Вт, 24.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Англия уменьшит длительность карантина при въезде

The Big Ben clock and the Houses of Parliament are seen in the early morning in central London, Britain May 7, 2015. Britain goes to the polls today in a knife-edge national election to elect a new parliament and prime minsiter. REUTERS/Stefan Wermuth

ФОТО: Reuters/ScanPix

C 15 декабря у прибывающих в Англию появится возможность не проходить обязательный двухнедельный карантин. Для этого необходимо будет сдать тест на Covid-19 через пять дней после приезда, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление министра транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс.

В настоящее время пассажиры, прибывающие из стран, с которыми у Англии нет транспортного коридора, должны самоизолироваться на 14 дней. С 15 декабря этот срок можно будет сократить вдвое - для этого через пять дней после окончания поездки необходимо сдать тест на коронавирус. 

По мнению министра, эта услуга поспособствует росту международных поездок, обеспечив при этом безопасность населения.

Возможность введения аналогичных мер рассматривают также власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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