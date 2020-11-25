Василиса Володина рассказала о главном событии декабря, которое перевернет нашу жизнь

На своей странице в соцсетях астролог рассказала о том, что это за событие, когда оно нас ожидает и какова его роль в астрологии. Хороший момент заключается в том, что негативные перемены не предвидятся.

Главное событие декабря 2020 года

Речь идет о соединении Сатурна и Юпитера. Этот аспект довольно прост - обе планеты расположатся особенно близко друг к другу в ночном небе. 17 декабря Юпитер входит в знак Водолея, а 19 декабря туда же входит и Сатурн. Само соединение произойдет 21 декабря.

Это событие циклично, то есть повторяется раз в 20 лет.

Многие астрологические школы считают соединение двух самых больших планет главным событием, вокруг которого строятся все прогнозы на будущее.

Интересно, что полный цикл соединения Сатурна и Юпитера равен 960 годам. За это время планеты обходят все стихии. Последнее соединение данного цикла называется великим. Произошло оно примерно 300 лет назад.

Что сулит нам соединение Сатурна и Юпитера

Малый астрологический цикл длительностью в 20 лет, который обновляется в этом декабре, коснется экономической и политической сферы. Влиять конкретно на каждого из нас соединение не будет, но может немного снизить мотивацию и ухудшить настроение на фоне других негативных событий.

Сейчас не должно произойти кардинальных изменений или чего-то очень опасного. Просто начинается новый цикл, который говорит о том, что мы вошли в новую эру - эру Водолея. Водолей связан с техникой, электроникой, изысканиями в области науки, телевидения, интернета. Все это обретет особую важность как для всех стран и народов, так и для каждого человека в частности.

Кроме того, подобное соединение говорит о том, что пора рисковать, экспериментировать, пробовать новые подходы в решении проблем.

Василиса Володина отмечает, что можно делать инвестиции во что-то необычное и пока не зарекомендовавшее себя. Если стремиться к решению проблем и прогрессу только при помощи проверенных способов, то это крайне негативно отразится на успехах. Нужно пользоваться благами цивилизации, современными технологиями.

По мнению астролога и экспертов сайта dailyhoro.ru,

21 декабря входит в список самых неблагоприятных дней месяца. Не торопитесь с принятием решений в этот день и будьте осторожнее в целом.