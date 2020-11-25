Под влиянием пандемии Covid-19 в Швеции впервые за 120 лет снизилась средняя продолжительность жизни, сообщает Bloomberg на Шведское статистическое управление.
Средняя продолжительность жизнь в Швеции "стабильно росла с 1900 по 2019 год", говорится в опубликованном в среду управлением сообщении.
"Факт, что сейчас этот показатель падает, идет в противоречие с данной тенденцией", отмечается в нем.
В Швеции показатели смертности от Covid-19 выше, чем в других Северных странах. Вспышки заболевания особенно тяжело затронули дома престарелых.
Решение Швеции во время первой волны пандемии не вводить строгие ограничения оценивают противоречиво. Однако во время второй волны Covid-19 в Швеции были введены куда более строгие требования дистанцирования.
"Скорее всего, средняя продолжительность жизни в Швеции в этом году рухнет", - указала представитель статистического управления Швеции. Самое сильное сокращение продолжительности жизни ожидается в Стокгольме и его округе.
Галерея: Шведская модель, или Как Швеция уживается с Covid-19