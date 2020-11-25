В Швеции впервые за 120 лет снизилась средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизнь в Швеции "стабильно росла с 1900 по 2019 год", говорится в опубликованном в среду управлением сообщении.

"Факт, что сейчас этот показатель падает, идет в противоречие с данной тенденцией", отмечается в нем.

В Швеции показатели смертности от Covid-19 выше, чем в других Северных странах. Вспышки заболевания особенно тяжело затронули дома престарелых.

Решение Швеции во время первой волны пандемии не вводить строгие ограничения оценивают противоречиво. Однако во время второй волны Covid-19 в Швеции были введены куда более строгие требования дистанцирования.

В течение года до августа средняя продолжительность жизни мужчин сократилась с 81,3 лет до 80,88 лет. В свою очередь средняя продолжительность жизни женщин снизилась с 84,7 лет до 84,4 лет.

"Скорее всего, средняя продолжительность жизни в Швеции в этом году рухнет", - указала представитель статистического управления Швеции. Самое сильное сокращение продолжительности жизни ожидается в Стокгольме и его округе.