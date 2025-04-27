За рубежом:

Минувшая пасхальная неделя в посланиях российской пропаганды ознаменовалась восхвалениями "благородства христианской русской души", доказательством которого должно было послужить и объявленное хозяином Кремля пасхальное перемирие, а также глубокой обидой на призыв брюссельской "нацистской" бюрократии к лидерам стран Евросоюза (ЕС) не посещать празднования 9 мая в Москве.

Вот уже почти столетие доллар - главная валюта в мире. Мир предпочитает хранить деньги в долларах, торговать в долларах, брать в долг в долларах, устанавливать в долларах цену нефти и биткоина. Ни один прогноз скорого заката американской валюты до сих пор не оправдался. Но вот пришел Дональд Трамп — и всего за 100 дней поставил под сомнение почти 100-летнее доминирование доллара в мировой экономике.

В Ванкувере, Канада, во время уличного фестиваля автомобиль врезался в толпу, что привело к гибели нескольких человек и ранениям у многих других, сообщает корпорация BBC.

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Президент Эстонии Алар Карис, который на церемонии похорон папы Римского сидел рядом с бывшим президентом США Дональдом Трампом и его супругой, рассказал порталу ERR, что обсуждал с Трампом мирный процесс в Украине и пригласил его посетить Эстонию.

В воскресенье, 27 апреля, на заводе по сортировке и переработке отходов в Вильнюсе произошел большой пожар, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на литовские СМИ.

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