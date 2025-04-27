Главное за 27 апреля Кремлевские пропагандисты грозят Балтии, закроется ли легендарное кафе в Риге и неприятный прогноз погоды

Последний выходной день был насыщен важными событиями - возможное закрытие еще одного легендарного кафе, кремлевские пропагандисты грозят Европе, Балтии и Польше, а RUS TVNET присоединился к рейду контролеров в общественном транспорте. Об этих и других новостях воскресенья, 27 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Врачи по охране труда убеждены, что такие осмотры необходимы, так как с их помощью можно не только следить за здоровьем работников, но и своевременно выявлять заболевания. Однако мнения жителей по этому вопросу расходятся, об этом сообщает портал lsm.lv.
26 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера новой постановки Виестура Кайриша "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова. Спектакль предложил современную интерпретацию сюжета - новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, - сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.
На следующей неделе ожидается дождливая погода, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Программа Zebra рассказала о серьезной проблеме дорожной безопасности в Риге, в парке Узварас.
"Дома забыл", "сейчас куплю", "у меня нет кошелька" - такие слова часто слышат от безбилетников не только контролеры Rīgas satiksme, но и другие пассажиры общественного транспорта. Бывают и более смешные отговорки, ругань и многое другое. Так зачастую выглядит работа контролеров. Чтобы выяснить, каков портрет безбилетника и с каким отношением приходится сталкиваться контролерам, на этот раз к рейду присоединился и TVNET+.
За рубежом:
Минувшая пасхальная неделя в посланиях российской пропаганды ознаменовалась восхвалениями "благородства христианской русской души", доказательством которого должно было послужить и объявленное хозяином Кремля пасхальное перемирие, а также глубокой обидой на призыв брюссельской "нацистской" бюрократии к лидерам стран Евросоюза (ЕС) не посещать празднования 9 мая в Москве.
Вот уже почти столетие доллар - главная валюта в мире. Мир предпочитает хранить деньги в долларах, торговать в долларах, брать в долг в долларах, устанавливать в долларах цену нефти и биткоина. Ни один прогноз скорого заката американской валюты до сих пор не оправдался. Но вот пришел Дональд Трамп — и всего за 100 дней поставил под сомнение почти 100-летнее доминирование доллара в мировой экономике.
В Ванкувере, Канада, во время уличного фестиваля автомобиль врезался в толпу, что привело к гибели нескольких человек и ранениям у многих других, сообщает корпорация BBC.
Президент Эстонии Алар Карис, который на церемонии похорон папы Римского сидел рядом с бывшим президентом США Дональдом Трампом и его супругой, рассказал порталу ERR, что обсуждал с Трампом мирный процесс в Украине и пригласил его посетить Эстонию.
В воскресенье, 27 апреля, на заводе по сортировке и переработке отходов в Вильнюсе произошел большой пожар, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на литовские СМИ.
Интересное чтиво:
В Риге на улице Бривибас, напротив театра "Дайлес", есть место, которое уже более 30 лет кормит проголодавшихся, и особенно известно оно тем, что туда можно зайти круглосуточно - кафе Lauvas nams. 14 апреля широкий резонанс в СМИ и социальных сетях вызвало сообщение из отчета руководства Lauvas nams, в котором представители указали, что "видение будущего неясно и, если ничего не изменится, компании придется закрыться".
В субботу, 26 апреля, в Риге у торгового центра Mols официально открыли мотосезон. TVNET+ отправился на мероприятие, которое собрало тысячи людей. Представляем вашему вниманию фотогалерею с места событий!
Аэропорты уже давно печально знамениты своими высокими ценами, но стамбульский аэропорт, похоже, вышел за все пределы: здесь пиво продается за 17,50 евро, "Биг Мак" - за 21,50 евро, а за один банан просят 6 евро, пишут зарубежные СМИ.
В южноамериканских СМИ распространились противоречивые новости о смерти легенды футбола Диего Марадоны. Его бывшая партнерша Вероника Охеда обвиняет психиатра Агустину Косачов в интимной связи с бывшей суперзвездой футбола.
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