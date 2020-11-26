"Дай мне оргазм, а не одобрение": Татьяна Мингалимова выпустила клип-манифест всем женщинам

Автор YouTube-канала "Нежный редактор" и создательница шоу "Подруги" Татьяна Мингалимова выпустила первый трек под названием "Оргазм", а также клип на него. Видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков канала.
"Первый трек "Нежного редактора" - о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенности в себе и чувство силы", - сказано в описании клипа.
В песне перечисляются все классические установки, которые с детства слышат многие женщины: "Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки, В смысле не хочешь детей? Дал бог зайку, даст и лужайку, Тебе надо всего-то лишь принца дождаться, Любить, ублажать и беречь его, Готовить еду и готовить постель, Сидеть на диете и дома сидеть целый день".
Также в тексте песни есть отсылка к словам Регины Тодоренко, которые переросли в огромный скандал.
Кроме этого в песне затрагиваются проблемы бодипозитива и отношения общества к внешнему виду женщин: "Эй! Чего ты такая худая? Кожа да кости, тут не за что взяться, Следи за собой хоть чуть-чуть. Тебе ведь давно не пятнадцать, Что за наряды? Этот слишком закрытый, тот слишком вульгарный, Постригись хоть нормально, ты с этой прической похожа на парня".
Она отмечает, что во время работы над своим шоу "Подруги" девушка поняла, что большинство проблем, с которыми сталкиваются женщины - это неуверенность в себе.
"Нам не прививают любовь к себе. Зато вешают кучу ярлыков, чему ты должна соответствовать, потому что "ты же девочка"", - пишет в своем Instagram "Нежный редактор".
Девушка отметила, что раньше все женские песни, в основном, были связаны с болью, грустью и уходом мужчины. Татьяна написала, что хотела создать песню с противоположным смыслом, "чтобы девочка выпрямилась и чувствовала заряд мотивации".
Несмотря на актуальность проблем, которые затрагиваются в клипе, многим подписчикам не понравился клип и "дерзкая" подача основной идеи. На данный момент видеоролик набрал 57 тысяч лайков и 17 тысяч дизлайков.
Видео: Не Нежная - Оргазм