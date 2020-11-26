"Дай мне оргазм, а не одобрение": Татьяна Мингалимова выпустила клип-манифест всем женщинам

"Первый трек "Нежного редактора" - о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенности в себе и чувство силы", - сказано в описании клипа.

В песне перечисляются все классические установки, которые с детства слышат многие женщины: "Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки, В смысле не хочешь детей? Дал бог зайку, даст и лужайку, Тебе надо всего-то лишь принца дождаться, Любить, ублажать и беречь его, Готовить еду и готовить постель, Сидеть на диете и дома сидеть целый день".

Также в тексте песни есть отсылка к словам Регины Тодоренко, которые переросли в огромный скандал.

"Что ты сделала, чтоб он не бил тебя? Что ты сделала, что он ударил?", - цитирует Тодоренко Татьяна в клипе.

Кроме этого в песне затрагиваются проблемы бодипозитива и отношения общества к внешнему виду женщин: "Эй! Чего ты такая худая? Кожа да кости, тут не за что взяться, Следи за собой хоть чуть-чуть. Тебе ведь давно не пятнадцать, Что за наряды? Этот слишком закрытый, тот слишком вульгарный, Постригись хоть нормально, ты с этой прической похожа на парня".

Сама Татьяна называет свой клип - манифестом всем женщинам.

Она отмечает, что во время работы над своим шоу "Подруги" девушка поняла, что большинство проблем, с которыми сталкиваются женщины - это неуверенность в себе.

"Нам не прививают любовь к себе. Зато вешают кучу ярлыков, чему ты должна соответствовать, потому что "ты же девочка"", - пишет в своем Instagram "Нежный редактор".

Девушка отметила, что раньше все женские песни, в основном, были связаны с болью, грустью и уходом мужчины. Татьяна написала, что хотела создать песню с противоположным смыслом, "чтобы девочка выпрямилась и чувствовала заряд мотивации".

Несмотря на актуальность проблем, которые затрагиваются в клипе, многим подписчикам не понравился клип и "дерзкая" подача основной идеи. На данный момент видеоролик набрал 57 тысяч лайков и 17 тысяч дизлайков.