"Мужчина ее избил, а она ему рассол принесет". Регину Тодоренко затравили за слова о насилии

В интервью Регина объяснила, что по ее мнению, женщины часто являются провокаторами ссор и не способны нормально общаться со своим мужчиной.

"Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - цитирует Тодоренко "Комсомольская правда".

Телеведущая считает, что женщины должны уже в самом начале думать и понимать, чего следует ждать от партнера. Не нужно терпеть насилие в браке.

После этого эфира на Регину обрушилась волна критики со стороны подписчиков. Женщины оставляли разгневанные комментарии и объясняли, что 70% женщин подвергаются насилию и им это не нравится.

"Я считаю что женщина, человек с такой аудиторией просто не имеет права говорить такие вещи.

Это отвратительно. И да, я посмотрела и этот и другой эфир. Там можно все на цитаты разбирать. Это просто жесть. Это не из той серии, когда сказала и сама не поняла, что ляпнула. Это систематически публично высказываемое мнение", - написала супруга рэпера Левана Горозия.

Позже Регина вышла в прямой эфир и попыталась оправдаться и объяснить свои слова.