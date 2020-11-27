Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что уйдет из Белого дома, если Коллегия выборщиков проголосует за демократа Джо Байдена, сообщает "Медуза".
Отвечая на вопрос журналистов, покинет ли Трамп администрацию президента США, если 14 декабря выборщики проголосуют за Байдена, он ответил : "Безусловно. Безусловно. И вы знаете это".
"Будет очень трудно уступить, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество", - добавил Трамп ("Медуза" цитирует ABC News).
По его словам, выборы фальсифицировали "на самом высоком уровне".
Трамп не привел никаких доказательств своих слов.
Президент не стал говорить, собирается ли он приходить на инаугурацию Джо Байдена, как этого требует традиция США. "Я пока не хочу этого говорить. Я знаю ответ, я буду честен, я знаю ответ, но я просто пока не хочу его говорить", - сказал он.
"Я думаю, что до 20 января произойдет много всего", - отметил Трамп.
Как отмечает ABC News, Дональд Трамп впервые ответил на вопросы журналистов после того, как 8 ноября Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах.