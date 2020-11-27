Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Отвечая на вопрос журналистов, покинет ли Трамп администрацию президента США, если 14 декабря выборщики проголосуют за Байдена, он ответил : "Безусловно. Безусловно. И вы знаете это".

"Будет очень трудно уступить, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество", - добавил Трамп ("Медуза" цитирует ABC News).

По его словам, выборы фальсифицировали "на самом высоком уровне". 1

Трамп не привел никаких доказательств своих слов.

Президент не стал говорить, собирается ли он приходить на инаугурацию Джо Байдена, как этого требует традиция США. "Я пока не хочу этого говорить. Я знаю ответ, я буду честен, я знаю ответ, но я просто пока не хочу его говорить", - сказал он.

"Я думаю, что до 20 января произойдет много всего", - отметил Трамп. 1