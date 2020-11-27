Полиция обнаружила в поезде большое количество нелегальных сигарет

В понедельник, 23 ноября, на вокзале Ерсикского края сотрудники правоохранительных органов увидели, что в вагоне поезда находился мужчина, который, заметив полицейских, начал убегать. При осмотре вагона выяснилось, что табачные изделия перевозились под опилками.

Всего изъято 8000 пачек сигарет марки NZ с белорусскими акцизными марками. В тот же день были задержаны два человека - мужчины 1991 и 1998 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции полиции.



Мужчинам грозит уголовная ответственность, наказание за преступление - лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, принудительные работы или штраф с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет или без таковой.