Столкновения на акции протеста в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Закон намерен предотвратить кибербуллинг против сотрудников полиции, заявляют в правительстве. Протестующие, в то же время, считают, что закон направлен на запрет съемки жестоких действий полиции и нарушает свободу СМИ, свободу самовыражения.

Акции протеста прошли в 70 французских городах, 37 полицейских и жандармов получили ранения, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

В Париже полиция применила слезоточивый газ, когда участники марша стали поджигать петарды, бросать камни и строить баррикады.

В прошлую субботу, 21 ноября, против закона о глобальной безопасности во Франции протестовали 22 тыс. человек.