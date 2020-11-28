Столкновения на акции протеста в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Около 46 тыс. человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против принятия закона "О глобальной безопасности". Об этом в субботу, 28 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные МВД страны.
Закон намерен предотвратить кибербуллинг против сотрудников полиции, заявляют в правительстве. Протестующие, в то же время, считают, что закон направлен на запрет съемки жестоких действий полиции и нарушает свободу СМИ, свободу самовыражения.
Акции протеста прошли в 70 французских городах, 37 полицейских и жандармов получили ранения, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД Франции.
В Париже полиция применила слезоточивый газ, когда участники марша стали поджигать петарды, бросать камни и строить баррикады.
В прошлую субботу, 21 ноября, против закона о глобальной безопасности во Франции протестовали 22 тыс. человек.
К протестной акции в Париже примкнули погромщики, которые устроили серьезные беспорядки на площади Бастилии. Они провоцировали полицейских, забрасывали их бутылками и камнями, устраивали поджоги, били витрины и громили городское оформление.