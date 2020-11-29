В Хельсинки протестующие потребовали выхода Финляндии из Евросоюза

На мероприятии Fixit приняла участие в том числе депутат Европарламента от "Истинных финнов”" Лаура Хухтасаари.

В полиции сообщают, что не все участники акции соблюдали меры безопасности, связанные с коронаэпидемией, в частности, безопасную дистанцию. Также многие не носили маску. Стражам порядка пришлось напомнить участникам акции об инструкциях властей.