ЧС продлят, меры усилят. Воскресное обращение Кариньша к Латвии: главное

"Друзья, нехорошо! Мы уже восемь недель подряд видим, что заболеваемость Covid-19 растет и растет, к сожалению, растет и смертность," - сказал Кариньш, назвав это крупнейшим кризисом, который Латвия переживала с момента восстановления независимости.

Глава правительства сказал, что пока нет признаков того, что прирост заболеваемости Covid-19 в Латвии снизится, однако система здравоохранения уже находится на грани вымирания.

"Нам надо действовать!" - призвал Кариньш, отметив, что самый лучший способ, как победить этот вирус - соблюдать требования безопасности, чтобы не заболеть вообще.

Премьер повторно призвал каждого члена общества соблюдать установленные ограничения - не собираться компаниями, не ходить в гости и соблюдать дистанцию, а также пообещал, что выступит с предложением не только ввести более строгие ограничения, но и продлить введенный из-за Covid-19 режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет, от 75 до 80 лет и от 80 до 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 4037 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.