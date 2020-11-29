Вс, 29.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego
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ЧС продлят, меры усилят. Воскресное обращение Кариньша к Латвии: главное

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы эффективнее бороться с распространением Covid-19, премьер-министр Кришьянс Кариньш предложит коллегам по правительству продлить режим чрезвычайной ситуации, а также ввести более строгие ограничения. Об этом Кариньш заявил в прямом эфире Латвийского телевидения во время обращения к жителям страны.

"Друзья, нехорошо! Мы уже восемь недель подряд видим, что заболеваемость Covid-19 растет и растет, к сожалению, растет и смертность," - сказал Кариньш, назвав это крупнейшим кризисом, который Латвия переживала с момента восстановления независимости.

Глава правительства сказал, что пока нет признаков того, что прирост заболеваемости Covid-19 в Латвии снизится, однако система здравоохранения уже находится на грани вымирания.

"Нам надо действовать!" - призвал Кариньш, отметив, что самый лучший способ, как победить этот вирус - соблюдать требования безопасности, чтобы не заболеть вообще.

Премьер повторно призвал каждого члена общества соблюдать установленные ограничения - не собираться компаниями, не ходить в гости и соблюдать дистанцию, а также пообещал, что выступит с предложением не только ввести более строгие ограничения, но и продлить введенный из-за Covid-19 режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет, от 75 до 80 лет и от 80 до 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 4037 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 975 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.

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